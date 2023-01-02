Британський уряд не встигає скасувати законодавство ЄС до кінця 2023 року, як обіцяв – ЗМІ

Уряд Великої Британії, ймовірно, не встигне скасувати всі норми європейського законодавства, присутні у його документах, до кінця 2023 року, як обіцялось, через великий масштаб роботи і затягування розгляду в Палаті лордів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Британський уряд взяв на себе зобов'язання до кінця грудня вилучити з британського законодавства близько чотирьох тисяч законів, розроблених в ЄС. Міністри повинні будуть вирішити, які з них вони хочуть зберегти, які скасувати, а які змінити.

Однак через масштаб роботи в уряді все частіше вважають цей крайній термін нереальним. За внутрішніми оцінками, для цього тисячам чиновників доведеться доручити виключно перегляд законодавства повний робочий день.

Високопоставлене джерело в уряді Британії повідомило The Times, що уряду "неминуче" доведеться відмовитися від своїх планів, коли питання законодавства буде розглядатись Палатою лордів – як очікується, це станеться вже в лютому.

"Якщо мета в тому, щоб переглянути всі ці норми належним чином, а не просто вирізати і вставити їх в законодавство Великої Британії, то нам знадобиться більше часу. Це абсолютно довільний термін. Нам доведеться піти на поступки, щоб вкластися в нього", – вважає джерело.

Однак цей крок, ймовірно, обурить євроскептично налаштованих депутатів Консервативної партії, які вважають, що законодавство має вирішальне значення для демонстрації того, що уряд реалізує вигоди від виходу з ЄС.

Як нагадує The Times, Сунак під час передвиборчої кампанії влітку обіцяв "переглянути або скасувати" законодавство ЄС протягом своїх перших 100 днів на посаді прем'єр-міністра.

Проти цих планів виступили бізнес-групи, профспілки та екологічні групи, заявивши, що це може призвести до скасування "десятиліття прецедентного права" і зробить "тлумачення закону вкрай невизначеним" – зокрема вплинути на оплату відпусток, безпечний робочий час та закони, що регулюють маркування м'яса та яєць.

Офіційно в міністерстві бізнесу, енергетики й промислової стратегії Британії заявили, що процес перегляду, скасування та реформування збереженого законодавства ЄС триває, і "ніяких планів щодо зміни крайнього терміну для будь-яких урядових відомств немає".

Раніше, нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив свою прихильність до Brexit на тлі повідомлень про те, що уряд може шукати більш тісну угоду з ЄС у "швейцарському стилі".