Британское правительство не успевает отменить законодательство ЕС до конца 2023 года, как обещало - СМИ

Правительство Великобритании, вероятно, не успеет отменить все нормы европейского законодательства, присутствующие в его документах, до конца 2023 года, как обещалось, из-за большого масштаба работы и затягивания рассмотрения в Палате лордов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Британское правительство взяло на себя обязательства до конца декабря изъять из британского законодательства около четырех тысяч законов, разработанных в ЕС. Министры должны будут решить, какие из них они хотят сохранить, какие отменить, а какие изменить.

Однако из-за масштаба работы в правительстве все чаще считают этот крайний срок нереальным. По внутренним оценкам, для этого тысячам чиновников придется поручить исключительно пересмотр законодательства полный рабочий день.

Высокопоставленный источник в правительстве Британии сообщил The Times, что правительству "неизбежно" придется отказаться от своих планов, когда вопрос законодательства будет рассматриваться Палатой лордов - как ожидается, это произойдет уже в феврале.

"Если цель в том, чтобы пересмотреть все эти нормы должным образом, а не просто вырезать и вставить их в законодательство Великобритании, то нам понадобится больше времени. Это абсолютно произвольный срок. Нам придется пойти на уступки, чтобы уложиться в него", - считает источник.

Однако этот шаг, вероятно, возмутит евроскептически настроенных депутатов Консервативной партии, которые считают, что законодательство имеет решающее значение для демонстрации того, что правительство реализует выгоды от выхода из ЕС.

Как напоминает The Times, Сунак во время предвыборной кампании летом обещал "пересмотреть или отменить" законодательство ЕС в течение своих первых 100 дней на посту премьер-министра.

Против этих планов выступили бизнес-группы, профсоюзы и экологические группы, заявив, что это может привести к отмене "десятилетия прецедентного права" и сделает "толкование закона крайне неопределенным" - в частности повлиять на оплату отпусков, безопасное рабочее время и законы, регулирующие маркировку мяса и яиц.

Официально в министерстве бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Британии заявили, что процесс пересмотра, отмены и реформирования сохраненного законодательства ЕС продолжается, и "никаких планов по изменению крайнего срока для любых правительственных ведомств нет".

Ранее, напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил свою приверженность Brexit на фоне сообщений о том, что правительство может искать более тесное соглашение с ЕС в "швейцарском стиле".