Французький мер пригрозив судом двом альпіністам, які заночували на Монблані

Мер французького міста Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейлекс пригрозив подати до суду на двох альпіністів, які провели ніч на горі Монблан – найвищій вершині Західної Європи – всупереч забороні, яка діє з 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Усе почалося з того, що місцеве видання La Place du Village звернуло увагу на 45-хвилинне відео під назвою "Сон на вершині Монблану: 9 днів експедиції", опубліковане ще в листопаді 2022 року. У ньому двоє альпіністів детально описали сходження й таборування на горі.

Виступаючи в етері французького телебачення, Пейлекс звинуватив альпіністів, яких назвав hurluberlus ("дурні"), у "поганому поголосі" й "нехтуванні законом".

"Є документи, що стосуються закритого статусу Монблану, є декрет про охорону природних середовищ існування, який забороняє розбивати табори і дозволяє лише бівуаки поруч із заповідником… Вони (альпіністи) гралися в ігри, обпекли пальці, а тепер вирішувати мають суди", – заявив мер Сен-Жерве-ле-Бена.

Йдеться про розпорядження від жовтня 2020 року, згідно з яким усі види таборування на Монблані заборонені, а на порушників чекає покарання у вигляді до одного року позбавлення волі та штрафу у 150 тисяч євро.

Як нагадує BFMTV, Жан-Марк Пейлекс не вперше намагається боротись із туризмом на горі Монблан. У 2018 році він вимагав арешту латвійських альпіністів, які хотіли вилізти на гору й встановити там національний прапор, щоб ушанувати незалежність країни – й мотивував це тим, що гора "була зла".

А влітку 2022 року він почав вимагати заставу в розмірі 15 тисяч євро від усіх альпіністів, які використовували звичайний маршрут для досягнення вершини Монблану для покриття витрат на випадок, якщо їх доведеться рятувати або, що ще гірше, - ховати.