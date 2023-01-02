Французский мэр пригрозил судом двум альпинистам, которые заночевали на Монблане

Мэр французского города Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейлекс пригрозил подать в суд на двух альпинистов, которые провели ночь на горе Монблан - самой высокой вершине Западной Европы - вопреки запрету, который действует с 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Все началось с того, что местное издание La Place du Village обратило внимание на 45-минутное видео под названием "Сон на вершине Монблана: 9 дней экспедиции", опубликованное еще в ноябре 2022 года. В нем двое альпинистов подробно описали восхождение и лагерь на горе.

Выступая в эфире французского телевидения, Пейлекс обвинил альпинистов, которых назвал hurluberlus ("глупцы"), в "дурной молве" и "пренебрежении законом".

"Есть документы, касающиеся закрытого статуса Монблана, есть декрет об охране природных сред обитания, который запрещает разбивать лагеря и позволяет только бивуаки рядом с заповедником... Они (альпинисты) играли в игры, обожгли пальцы, а теперь решать должны суды", - заявил мэр Сен-Жерве-ле-Бена.

Речь идет о распоряжении от октября 2020 года, согласно которому все виды лагеря на Монблане запрещены, а нарушителей ждет наказание в виде до одного года лишения свободы и штрафа в 150 тысяч евро.

Как напоминает BFMTV, Жан-Марк Пейлекс не впервые пытается бороться с туризмом на горе Монблан. В 2018 году он требовал ареста латвийских альпинистов, которые хотели вылезти на гору и установить там национальный флаг, чтобы почтить независимость страны - и мотивировал это тем, что гора "была зла".

А летом 2022 года он потребовал залог в размере 15 тысяч евро от всех альпинистов, которые использовали обычный маршрут для достижения вершины Монблана для покрытия расходов на случай, если их придется спасать или, что еще хуже, - хоронить.