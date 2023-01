Європейські лідери у День соборності нагадали про важливість підтримки України

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте та президентка Європарламенту Роберта Метсола зазначили, що цьогоріч День соборності Україна відзначає згуртованою, як ніколи раніше, та нагадали про важливість єдності у підтримці України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна святкує День соборності більш об’єднаною, ніж будь коли. Закликаю усіх, хто підтримує Україну, теж залишатися об’єднаними, а тих, хто вагається - приєднуватися до нас і ставати на правильний бік історії. Ми маємо швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти, відновитися і відбудуватися", - зазначає прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

Ukraine celebrates its Unity Day united as ever. I call on all supporters of 🇺🇦 to stay united and all the undecided – to join us on the right side of history. We must arm 🇺🇦 faster, help it endure, repair & rebuild.

Good will win over evil – we can & must help 🇺🇦 win sooner!