Європейські лідери у День соборності нагадали про важливість підтримки України
Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте та президентка Європарламенту Роберта Метсола зазначили, що цьогоріч День соборності Україна відзначає згуртованою, як ніколи раніше, та нагадали про важливість єдності у підтримці України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Україна святкує День соборності більш об’єднаною, ніж будь коли. Закликаю усіх, хто підтримує Україну, теж залишатися об’єднаними, а тих, хто вагається - приєднуватися до нас і ставати на правильний бік історії. Ми маємо швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти, відновитися і відбудуватися", - зазначає прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.
Ukraine celebrates its Unity Day united as ever. I call on all supporters of 🇺🇦 to stay united and all the undecided – to join us on the right side of history. We must arm 🇺🇦 faster, help it endure, repair & rebuild.— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) January 22, 2023
Good will win over evil – we can & must help 🇺🇦 win sooner!
"У цей день Європа ще раз підтверджує свою підтримку України. Ми збережемо єдність - задля демократії, свободи та наших цінностей", - написала президентка Європарламенту Роберта Метсола.
🇪🇺🇺🇦 #Unity— Roberta Metsola (@EP_President) January 22, 2023
The unity of the people of Ukraine is stronger than ever before. Resisting Russia’s brutal attacks. Fighting for a victory.
Today, on Ukraine’s Unity Day, Europe reaffirms its support to #Ukraine.
We will remain united. For democracy, for freedom, for our values.
Як відомо, День соборності відзначають з нагоди проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році.
Нагадаємо, прем’єр Польщі розповів, що Варшава обговорить створення меншої коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.