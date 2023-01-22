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Європейські лідери у День соборності нагадали про важливість підтримки України

Неділя, 22 січня 2023, 14:33

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте та президентка Європарламенту Роберта Метсола зазначили, що цьогоріч День соборності Україна відзначає згуртованою, як ніколи раніше, та нагадали про важливість єдності у підтримці України. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Україна святкує День соборності більш об’єднаною, ніж будь коли. Закликаю усіх, хто підтримує Україну, теж залишатися об’єднаними, а тих, хто вагається - приєднуватися до нас і ставати на правильний бік історії. Ми маємо швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти, відновитися і відбудуватися", - зазначає прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

"У цей день Європа ще раз підтверджує свою підтримку України. Ми збережемо єдність - задля демократії, свободи та наших цінностей", - написала президентка Європарламенту Роберта Метсола. 

Як відомо, День соборності відзначають з нагоди проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році.

Нагадаємо, прем’єр Польщі розповів, що Варшава обговорить створення меншої коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків. 

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