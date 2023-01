Европейские лидеры в День соборности напомнили о важности поддержки Украины

Премьер Литвы Ингрида Шимоните и президент Европарламента Роберта Метсола отметили, что в этом году День соборности Украина отмечает сплоченной, как никогда раньше, и напомнили о важности единства в поддержке Украины со стороны союзников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина празднует День соборности более объединенной, чем когда-либо. Призываю всех, кто поддерживает Украину, тоже оставаться объединенными, а тех, кто колеблется - присоединяться к нам и становиться на правильную сторону истории. Мы должны быстрее вооружать Украину, помогать ей выстоять, восстановиться и отстроиться", - отмечает премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Ukraine celebrates its Unity Day united as ever. I call on all supporters of 🇺🇦 to stay united and all the undecided – to join us on the right side of history. We must arm 🇺🇦 faster, help it endure, repair & rebuild.

Good will win over evil – we can & must help 🇺🇦 win sooner!