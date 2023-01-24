Прем'єр Швеції потрапив у скандал через помічника, який ловив вугра

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опинився втягнутий у політичний скандал після того, як з'ясувалося, що він найняв помічника, який нелегально ловив вугра, і ввів в оману поліцію щодо цього.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда"

Петер Магнус Нільссон, фінансовий журналіст, який став помічником прем'єр-міністра, був призначений після того, як у жовтні 2022 року до влади прийшов новий правоцентристський коаліційний уряд Швеції за підтримки ультраправої партії.

Інцидент з незаконним виловом вугра стався роком раніше, у 2021 році біля південного узбережжя Швеції.

У Швеції заборонено ловити вугра без дозволу. За даними Центру Балтійського моря Стокгольмського університету, європейський вугор, місцевий делікатес, перебуває під загрозою зникнення.

У своєму пості на Facebook Нільссон повідомив, що він намагався розібратися зі своїм обладнанням і випустити назад у море маленьких вугрів, які потрапили в його риболовецькі пастки.

Згідно з офіційним звітом, у Нільссона було чотири пастки, що містили 15 вугрів загальною вагою 11 кг.

Морська поліція затримала його і запитала, чи це його обладнання, але він відповів, що ні. За словами Нільссона, через рік йому зателефонував "доброзичливий чоловік" з місцевої поліції. Він знову заперечив, що є власником пасток.

Пізніше Нільссон передзвонив до поліції, щоб виправити свої свідчення, додав він, і тепер його оштрафували на 38 800 крон (3800 доларів).

"Я дуже шкодую про все це", - сказав Нільссон, визнавши, що було "недоречно" не визнавати свою провину ні під час інциденту, ні наступного року.

Крістерссон розкритикував те, що Нільссон не сказав правду одразу, але стверджував, що це було зважено його подальшим зізнанням і прийняттям штрафу.

Наразі про дії Крістерссона повідомили парламентському комітету, який розглядає поведінку міністрів.

Опозиційні соціал-демократи вимагають надати детальну інформацію про процес призначення пана Нільссона на посаду та проходження ним перевірки на благонадійність. Комітет розглядатиме справу протягом наступних кількох місяців.

Нагадаємо, у Британії почався новий скандал після того, як стало відомо, що глава медіахолдингу BBC Річард Шарп допоміг оформити гарантію на кредит у розмірі до 800 000 фунтів стерлінгів для Бориса Джонсона за кілька тижнів до того, як тодішній прем'єр-міністр рекомендував його на цю посаду.