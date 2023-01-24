Прем’єр Сербії поскаржився, що його "шантажують" західними інвестиціями у питанні Косова

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Європа тисне на нього і вимагає погодитися на запропонований план нормалізації відносин з Косовим, а без компромісів Сербії загрожує вихід західних інвестицій та припинення євроінтеграційного процесу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Вучич сказав, що західні дипломати надіслали йому чіткий сигнал, що якщо Сербія не погодиться на план, це загрожує припиненням переговорів про членство та західних інвестицій. Деталі пропозиції ЄС і США щодо нормалізації відносин між Сербією та Косовом точно невідомі, але поширена думка, що від Сербії вимагають змиритися з незалежністю Косова, не визнаючи його, та вступом Косова до ООН та ЄС.

"Якщо у нас постане вибір між ізоляцією та санкціями, а немає гірших санкцій, ніж вихід інвестицій, і мені це казали тричі, чи нам доведеться на все погодитися, і вступ Косова в ООН, то я за шлях компромісу", - сказав Вучич, додавши далі, що не бачить можливості для компромісів з "режимом Курті".

Він зазначив, що з приводу рішення у цій ситуації потрібно, щоб своє слово сказав парламент і "сербський народ".

Вучич додав, що днями почне консультації з парламентськими фракціями та повідомить, як просуваються перемовини щодо Косова.

Минулого тижня президент Сербії заявив, що країна вже "втратила запал" щодо членства у ЄС.