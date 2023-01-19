Вучич заявив, що Сербія втратила "запал" щодо членства в ЄС

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна вже не настільки захоплена песпективою членства в Європейському Союзі, як раніше.

Таке, як повідомляє "Європейська правда", Вучич заявив на панельній дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, організованій виданням Politico.

"Ми вже не маємо того ж запалу, як раніше – так само, як і Європейський Союз не такий захоплений нами, як ми думали", – сказав президент Сербії.

Він додав, що "песимістично" налаштований щодо вступу Сербії до Європейського Союзу в найближчому майбутньому.

Натомість Вучич підтримав ідею Європейської політичної спільноти – міжурядового форуму, створеного у 2022 році після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він назвав її "важливою" та "гарною ідеєю (президента Франції Емманюеля) Макрона".

У 2009 році Сербія подала офіційну заявку на членство в ЄС, та переговори про її вступ досі тривають. Однією з перешкод на цьому шляху є близькість Белграда й Москви – від енергетичної до політичної (зокрема в питанні невизнання Косова).

У Європейському Союзі наголошують, що потенційні члени повинні дотримуватися його зовнішньої політики та санкцій. Натомість Сербія не раз відмовлялась приєднуватись до санкцій ЄС проти Росії через вторгнення в Україну.

Сербський президент Александар Вучич раніше стверджував, що Сербія дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії. І попри те, що у випадку їх введення, "життя було б у десять разів кращим", Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.

Однією з умов приєднання до санкцій проти Росії він називав членство Сербії в ЄС.

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