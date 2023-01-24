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Премьер Сербии пожаловался, что его "шантажируют" западными инвестициями в вопросе Косово

Вторник, 24 января 2023, 08:52

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европа давит на него и требует согласиться на предложенный план нормализации отношений с Косово, а без компромиссов Сербии грозит выход западных инвестиций и прекращение евроинтеграционного процесса. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Вучич сказал, что западные дипломаты дали ему четкий сигнал, что если Сербия не согласится на план, это грозит прекращением переговоров о членстве и западных инвестиций. Детали предложения ЕС и США по нормализации отношений между Сербией и Косово точно неизвестны, но распространено мнение, что от Сербии требуют смириться с независимостью Косово, не признавая его, и вступлением Косово в ООН и ЕС. 

"Если у нас встанет выбор между изоляцией и санкциями, а нет худших санкций, чем выход инвестиций, и мне это говорили трижды, или нам придется на все согласиться, и вступление Косово в ООН, то я за путь компромисса", - сказал Вучич, добавив далее, что не видит возможности для компромиссов с "режимом Курти". 

Он отметил, что по поводу решения в этой ситуации нужно, чтобы свое слово сказал парламент и "сербский народ". 

Вучич добавил, что на днях начнет консультации с парламентскими фракциями и сообщит, как продвигаются переговоры по Косово. 

На прошлой неделе президент Сербии заявил, что страна уже "утратила задор" относительно членства в ЕС. 

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Сербия Косово

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