Столтенберг розкритикував погрози Ердогана не підтримати вступ Швеції в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував позицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що Швеції не варто розраховувати на підтримку Анкари при вступі до Альянсу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Столтенберг зазначив, що свобода самовираження та свобода думок є цінними активами як у Швеції, так і в інших країнах НАТО.

"І саме тому ці неналежні дії не є автоматично незаконними", - наголосив він, додавши, що шведський уряд засудив акцію "дуже чіткими виразами".

Ердоган у понеділок попередив Швецію, що їй не варто сподіватися на підтримку Туреччини для вступу в НАТО після спалення Корану біля посольства Анкари в Стокгольмі.

За його словами, якщо Швеція не виявлятиме поваги до Туреччини чи мусульман, то "вони не побачать від нас жодної підтримки в питанні НАТО".

21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. Безпосередньо під посольством зібралася акція і на підтримку Туреччини та її президента.

Прем’єр Швеції засудив спалення Корану на антитурецькій акції.

Туреччина в суботу скасувала запланований візит міністра оборони Швеції у відповідь на дозвіл скандинавської країни на антитурецькі протести.