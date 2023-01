Зеленський обговорив з Макроном кроки для припинення війни і недопуск росіян на Олімпіаду

Президент Володимир Зеленський обговорив у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном дипломатичні кроки для припинення війни і неприпустимість допуску російських спортсменів на Олімпійські ігри у Парижі.

Про це президент України розповів у Twitter, пише "Європейська правда".

Заленський відзначив, що у розмові з Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення щодо надання легких танків і посилення оборонних можливостей України, включно з передовими системами ППО.

"Ми обговорювали дипломатичні кроки для припинення війни. Я підкреслив, що спортсменам з РФ не повинно бути місця на Олімпіаді в Парижі у 2024 році", - розповів Зеленський.

In a call with @EmmanuelMacron, I thanked for the breakthrough decision to provide light tanks & enhancing 🇺🇦 defense capabilities incl. advanced air defense systems. We discussed diplomatic steps to end the war. I stressed that athletes from RF should have no place at @Paris2024