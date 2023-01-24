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Зеленський обговорив з Макроном кроки для припинення війни і недопуск росіян на Олімпіаду

Вівторок, 24 січня 2023, 20:39

Президент Володимир Зеленський обговорив у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном  дипломатичні кроки для припинення війни і неприпустимість допуску російських спортсменів на Олімпійські ігри у Парижі. 

Про це президент України розповів у Twitter, пише "Європейська правда".

Заленський відзначив, що у розмові з Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення щодо надання легких танків і посилення оборонних можливостей України, включно з передовими системами ППО. 

"Ми обговорювали дипломатичні кроки для припинення війни. Я підкреслив, що спортсменам з РФ не повинно бути місця на Олімпіаді в Парижі у 2024 році", - розповів Зеленський.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон анонсував надання Україні французьких важких бронетранспортерів AMX-10 RC, які також називають колісними танками, 4 січня, після попередньої телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Згодом стало відомо, що Франція розраховує протягом двох місяців поставити Україні AMX-10 RC.

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Зеленський Макрон

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