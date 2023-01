Зеленский обсудил с Макроном шаги по прекращению войны и недопуск россиян на Олимпиаду

Президент Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном дипломатические шаги по прекращению войны и недопустимость допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

Об этом президент Украины рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

Заленский отметил, что в разговоре с Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение о предоставлении легких танков и усилении оборонных возможностей Украины, включая передовые системы ПВО.

"Мы обсуждали дипломатические шаги по прекращению войны. Я подчеркнул, что спортсменам из РФ не должно быть места на Олимпиаде в Париже в 2024 году", – рассказал Зеленский.

Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал предоставление Украине французских тяжелых бронетранспортеров AMX-10 RC, также называемых колесными танками, 4 января, после предварительного телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Позже стало известно, что Франция рассчитывает в течение двух месяцев поставить Украине AMX-10 RC.