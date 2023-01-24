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Зеленский обсудил с Макроном шаги по прекращению войны и недопуск россиян на Олимпиаду

Вторник, 24 января 2023, 20:39

Президент Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном дипломатические шаги по прекращению войны и недопустимость допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

Об этом президент Украины рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

Заленский отметил, что в разговоре с Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение о предоставлении легких танков и усилении оборонных возможностей Украины, включая передовые системы ПВО.

"Мы обсуждали дипломатические шаги по прекращению войны. Я подчеркнул, что спортсменам из РФ не должно быть места на Олимпиаде в Париже в 2024 году", – рассказал Зеленский.

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Зеленский Макрон

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