Зеленский обсудил с Макроном шаги по прекращению войны и недопуск россиян на Олимпиаду

Президент Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном дипломатические шаги по прекращению войны и недопустимость допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

Об этом президент Украины рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

Заленский отметил, что в разговоре с Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение о предоставлении легких танков и усилении оборонных возможностей Украины, включая передовые системы ПВО.

"Мы обсуждали дипломатические шаги по прекращению войны. Я подчеркнул, что спортсменам из РФ не должно быть места на Олимпиаде в Париже в 2024 году", – рассказал Зеленский.