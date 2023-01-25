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Вибори у Чехії: Бабіш заявив про погрози вбивством і припинив зустрічі з виборцями

Середа, 25 січня 2023, 07:39

Кандидат у президенти Андрей Бабіш заявив, що припиняє контакти із виборцями в рамках президентської кампанії через отримані погрози на свою адресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Бабіш обґрунтував своє рішення, зокрема, ще одним анонімним листом, у якому автор погрожує застрелити його.

"Якщо, Андрію, ти виграєш президентські вибори, я візьму рушницю і вирушу на своє останнє полювання. Я все ще не можу перемогти рак, який ношу в собі, але я все ще можу стати героєм для моїх синів і забезпечити краще майбутнє для моїх онуків. Або ти програєш, або помреш, або відступиш і збережеш не тільки своє життя, а й честь. Усе залежить від тебе", - прочитав Бабіш текст з анонімного послання.

Бабіш у вівторок увечері не поїхав до Градец Кралове, де він хотів зустрітися зі своїми прихильниками. Однак він візьме участь у телевізійних дебатах зі своїм суперником Петром Павелом.

"Нинішня ситуація справді виходить за рамки того, що я здатен зрозуміти. Вона загострюється до шалених масштабів. Люди вже погрожують не тільки мені, а й моєму найближчому оточенню. Хтось написав у Twitter, що єдине, що погано в тому, що (дружина) Моніка отримала кулю в конверті, це те, що вона не отримала її між очей прямо зі ствола", - заявив далі Бабіш.

Пізніше він написав у Twitter, що звернувся в поліцію з проханням про надання захисту.

"Куля в конверті для моєї дружини, анонімний лист із погрозою смерті мені, а тепер стріляна гільза на парковці в Соколівни в Пругониці. Я зателефонував у поліцію і попросив так званий тимчасовий захист", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, за останніми опитуваннями другий тур виборів президента Чехії з великим відривом виграє колишній голова військового комітету НАТО, генерал Петр Павел.

Про те, який вплив на Україну матимуть вибори у Чехії і як вони можуть вплинути на зовнішній курс Праги читайте у статті - Олігарх проти генерала: чим важливі для України президентські вибори у Чехії.

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