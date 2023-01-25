Выборы в Чехии: Бабиш заявил об угрозах убийством и прекратил встречи с избирателями

Кандидат в президенты Андрей Бабиш, что прекращает встречи с избирателями в рамках избирательной кампании из-за полученных угроз в свой адрес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Бабиш обосновал свое решение, в частности, еще одним анонимным письмом, в котором автор угрожает застрелить его.

"Если, Андрей, ты выиграешь президентские выборы, я возьму ружье и отправлюсь на свою последнюю охоту. Я все еще не могу победить рак, который ношу в себе, но я все еще могу стать героем для моих сыновей и обеспечить лучшее будущее для моих внуков. Либо ты проиграешь, либо умрешь, либо отступишь и сохранишь не только свою жизнь, но и честь. Все зависит от тебя", - прочитал Бабиш текст из анонимного послания.

Бабиш во вторник вечером не поехал в Градец Кралове, где он хотел встретиться со своими сторонниками. Однако он примет участие в телевизионных дебатах со своим соперником Петром Павелом.

"Нынешняя ситуация действительно выходит за рамки того, что я способен понять. Она обостряется до безумных масштабов. Люди уже угрожают не только мне, но и моему ближайшему окружению. Кто-то написал в Twitter, что единственное, что плохо в том, что (жена) Моника получила пулю в конверте, это то, что она не получила ее между глаз прямо из ствола", - заявил далее Бабиш.

Позже он написал в Twitter, что обратился в полицию с просьбой о предоставлении защиты.

Ostrý náboj v obálce pro moji ženu, anonymní dopis s výhrůžkou smrtí mně a teď už i vystřelená nábojnice na parkovišti u Sokolovny v Průhonicích. Zavolal jsem na policii a požádal o tzv. dočasnou ochranu. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 24, 2023

"Пуля в конверте для моей жены, анонимное письмо с угрозой смерти мне, а теперь стреляная гильза на парковке у Соколовны в Пругонице. Я позвонил в полицию и попросил так называемую временную защиту", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно последним опросам второй тур выборов президента Чехии с большим отрывом выигрывает бывший председатель военного комитета НАТО, генерал Петр Павел.

О том, какое влияние на Украину будут иметь выборы в Чехии и как они могут повлиять на внешний курс Праги читайте в колонке кандидата политических наук Максима Андрущенко Олигарх против генерала: чем важны для Украины президентские выборы в Чехии.