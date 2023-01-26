Переговори глав МЗС України і Франції пройшли у сховищі Одеської опери через атаку РФ

Оскільки під час візиту глави МЗС Франції Катрін Колонни до України почалась ракетна атака РФ, переговори глав дипломатії обох країн довелось провести у сховищі Одеської опери.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогоднішній візит Катрін збігся з черговою жахливою атакою Росії на Україну, у тому числі на Одесу", - сказав Кулеба.

"Пані міністр на власні очі побачила і руйнування енергетичної інфраструктури, а частину переговорів у форматі тет-а-тет ми провели у сховищі Одеської опери, тому що в цей час знову була повітряна тривога і працювала ППО", - додав він.

Міністр подякував Колонні за те, що "російські обстріли не злякали її", і вона приїхала в Одесу.

За словами Кулеби, на переговорах ішлось про постачання зброї, нові санкції проти Росії, імплементацію "формули миру", створення Спецтрибуналу для покарання Росії.

Візит глави МЗС Франції до Одеси тривав всього кілька годин.