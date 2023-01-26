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Переговоры глав МИД Украины и Франции прошли в хранилище Одесской оперы из-за атаки РФ

Четверг, 26 января 2023, 19:11

Поскольку во время визита главы МИД Франции Катрин Колонны в Украину началась ракетная атака РФ, переговоры глав дипломатии обеих стран пришлось провести в хранилище Одесской оперы.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшний визит Катрин совпал с очередной ужасной атакой России на Украину, в том числе на Одессу", - сказал Кулеба.

"Госпожа министр воочию увидела и разрушение энергетической инфраструктуры, а часть переговоров в формате тет-а-тет мы провели в хранилище Одесской оперы, потому что в это время снова была воздушная тревога и работала ПВО", - добавил он.

Министр поблагодарил Колонну за то, что "российские обстрелы не испугали ее", и она приехала в Одессу.

По словам Кулебы, на переговорах речь шла о поставках оружия, новых санкциях против России, имплементации "формулы мира", создание Спецтрибунала для наказания России.

Визит главы МИД Франции в Одессу длился всего несколько часов.



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Франция МИД Кулеба

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