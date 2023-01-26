Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Про "смерть" кандидата в президенти Чехії Павела повідомили через пошту "Яндекса" - ЗМІ

Четвер, 26 січня 2023, 20:37

Чеські правоохоронці розслідують розсилку через російський поштовий сервіс "Яндекс" дезінформації про нібито смерть проєвропейського кандидата в президенти Чехії Петра Павела.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Seznam Zpravy.

Вибори президента Чехії: проросійський кандидат програє у другому турі

У четвер вранці, за день до відкриття виборчих дільниць у другому турі президентських виборів Чехії, на електронні поштові скриньки почали надходити новини про те, що один з кандидатів, Петро Павел, помер уночі.

В електронному листі, метадані якого містять російський слід (його було надіслано через російський сервіс "Яндекс"), міститься фейкова цитата прессекретарки Павла Єви Громадкової. Там стверджувалось, нібито він помер у ніч проти 26 січня від "ймовірної серцевої недостатності".

У заголовку електронного листа міститься помилка (неправильно написане прізвище Павела), а сам він містить посилання на вебсайт із доменом com, який має адресу, схожу на адресу офіційного вебсайту кампанії Павела, і зовнішньо дуже схожий із ним.

Понад те, електронний лист із повідомленням про смерть Павела був не останнім: приблизно через годину від імені його менеджерки з комунікацій, Маркети Рехакової стверджувалось, що вночі кандидат у президенти Чехії пережив клінічну смерть, але вижив завдяки зусиллям лікарів.

Сам Павел уже повідомив, що ситуацію розслідує кримінальна поліція Чехії.

Опонент Павла, колишній чеський прем’єр і лідер партії ANO Андрей Бабіш також закликав до розслідування справи і засудив поширення фейкової новини у Twitter. "Незважаючи на те, що ми з вами опоненти, я абсолютно з вами згоден. Це огидно, і мені шкода, що хтось може опуститися до такого", – сказав він.

Вибори у Чехії: Бабіш заявив про погрози вбивством і припинив зустрічі з виборцями

Домен і вебсайт управляються компанією Njalla, що базується на карибському острові Невіс. А сам домен зареєстрований на канадську компанію Tucows, тому відстежити власника з загальнодоступних джерел неможливо. Ця компанія причетна до псевдоновинних сайтаів, які використовуються як інструмент для знищення конкуренції в бізнесі, зазначає Seznam Zpravy.

Обидва ці фактори значно ускладнюють для чеської поліції отримання ідентифікаційних даних особи, яка стоїть за дезінформаційною кампанією.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Чехії відбудеться 27-28 січня, у ньому будуть змагатися генерал Петр Павел, який свого часу очолював військовий комітет НАТО та генеральний штаб Чехії, та олігарх Андрей Бабіш, який був прем’єр-міністром Чехії за президентства Мілоша Земана.

Про те, який вплив на Україну матимуть вибори у Чехії і як вони можуть вплинути на зовнішній курс Праги читайте в колонці кандидата політичних наук Максима Андрущенка Олігарх проти генерала: чим важливі для України президентські вибори у Чехії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія

Статті

Перемога для Донбасу: все про рішення євросуду, яке змінить думку світу про агресію РФ

Це рішення стало абсолютною перемогою України. Окрім того, воно матиме реальний фінансовий вимір для багатьох українських бізнесів, а подекуди і для пересічних громадян...
26 січня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, зі Страсбурга

Косово в обмін на санкції: чому Белград пішов на поступки у принциповому для себе питанні

Тиск Заходу спрацював: Белград дав згоду на розроблений Францією та Німеччиною план нормалізації відносин із Косовом.
26 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Російська зброя для Ірану: які нові ризики створює поглиблення "альянсу ізгоїв"

Іран підтвердив, що очікує від Росії великий пакет військової допомоги, більшу частину якого Тегеран сподівається отримати найближчим часом.
25 січня 2023 — Віра Константинова, для Європейської правди