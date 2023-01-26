Про "смерть" кандидата в президенти Чехії Павела повідомили через пошту "Яндекса" - ЗМІ

Чеські правоохоронці розслідують розсилку через російський поштовий сервіс "Яндекс" дезінформації про нібито смерть проєвропейського кандидата в президенти Чехії Петра Павела.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Seznam Zpravy.

У четвер вранці, за день до відкриття виборчих дільниць у другому турі президентських виборів Чехії, на електронні поштові скриньки почали надходити новини про те, що один з кандидатів, Петро Павел, помер уночі.

В електронному листі, метадані якого містять російський слід (його було надіслано через російський сервіс "Яндекс"), міститься фейкова цитата прессекретарки Павла Єви Громадкової. Там стверджувалось, нібито він помер у ніч проти 26 січня від "ймовірної серцевої недостатності".

У заголовку електронного листа міститься помилка (неправильно написане прізвище Павела), а сам він містить посилання на вебсайт із доменом com, який має адресу, схожу на адресу офіційного вебсайту кампанії Павела, і зовнішньо дуже схожий із ним.

Понад те, електронний лист із повідомленням про смерть Павела був не останнім: приблизно через годину від імені його менеджерки з комунікацій, Маркети Рехакової стверджувалось, що вночі кандидат у президенти Чехії пережив клінічну смерть, але вижив завдяки зусиллям лікарів.

Сам Павел уже повідомив, що ситуацію розслідує кримінальна поліція Чехії.

ODMÍTNĚME ŠPINAVOSTI VE VOLBÁCH!

Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách! Sdílejte, pravda znovu zvítězí. pic.twitter.com/yAnFUKSKH1 — Petr Pavel (@general_pavel) January 26, 2023

Опонент Павла, колишній чеський прем’єр і лідер партії ANO Андрей Бабіш також закликав до розслідування справи і засудив поширення фейкової новини у Twitter. "Незважаючи на те, що ми з вами опоненти, я абсолютно з вами згоден. Це огидно, і мені шкода, що хтось може опуститися до такого", – сказав він.

Домен і вебсайт управляються компанією Njalla, що базується на карибському острові Невіс. А сам домен зареєстрований на канадську компанію Tucows, тому відстежити власника з загальнодоступних джерел неможливо. Ця компанія причетна до псевдоновинних сайтаів, які використовуються як інструмент для знищення конкуренції в бізнесі, зазначає Seznam Zpravy.

Обидва ці фактори значно ускладнюють для чеської поліції отримання ідентифікаційних даних особи, яка стоїть за дезінформаційною кампанією.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Чехії відбудеться 27-28 січня, у ньому будуть змагатися генерал Петр Павел, який свого часу очолював військовий комітет НАТО та генеральний штаб Чехії, та олігарх Андрей Бабіш, який був прем’єр-міністром Чехії за президентства Мілоша Земана.

Про те, який вплив на Україну матимуть вибори у Чехії і як вони можуть вплинути на зовнішній курс Праги читайте в колонці кандидата політичних наук Максима Андрущенка Олігарх проти генерала: чим важливі для України президентські вибори у Чехії.