Про "смерть" кандидата в президенти Чехії Павела повідомили через пошту "Яндекса" - ЗМІ
Чеські правоохоронці розслідують розсилку через російський поштовий сервіс "Яндекс" дезінформації про нібито смерть проєвропейського кандидата в президенти Чехії Петра Павела.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Seznam Zpravy.
У четвер вранці, за день до відкриття виборчих дільниць у другому турі президентських виборів Чехії, на електронні поштові скриньки почали надходити новини про те, що один з кандидатів, Петро Павел, помер уночі.
В електронному листі, метадані якого містять російський слід (його було надіслано через російський сервіс "Яндекс"), міститься фейкова цитата прессекретарки Павла Єви Громадкової. Там стверджувалось, нібито він помер у ніч проти 26 січня від "ймовірної серцевої недостатності".
У заголовку електронного листа міститься помилка (неправильно написане прізвище Павела), а сам він містить посилання на вебсайт із доменом com, який має адресу, схожу на адресу офіційного вебсайту кампанії Павела, і зовнішньо дуже схожий із ним.
Понад те, електронний лист із повідомленням про смерть Павела був не останнім: приблизно через годину від імені його менеджерки з комунікацій, Маркети Рехакової стверджувалось, що вночі кандидат у президенти Чехії пережив клінічну смерть, але вижив завдяки зусиллям лікарів.
Сам Павел уже повідомив, що ситуацію розслідує кримінальна поліція Чехії.
ODMÍTNĚME ŠPINAVOSTI VE VOLBÁCH!— Petr Pavel (@general_pavel) January 26, 2023
Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách! Sdílejte, pravda znovu zvítězí. pic.twitter.com/yAnFUKSKH1
Опонент Павла, колишній чеський прем’єр і лідер партії ANO Андрей Бабіш також закликав до розслідування справи і засудив поширення фейкової новини у Twitter. "Незважаючи на те, що ми з вами опоненти, я абсолютно з вами згоден. Це огидно, і мені шкода, що хтось може опуститися до такого", – сказав він.
Домен і вебсайт управляються компанією Njalla, що базується на карибському острові Невіс. А сам домен зареєстрований на канадську компанію Tucows, тому відстежити власника з загальнодоступних джерел неможливо. Ця компанія причетна до псевдоновинних сайтаів, які використовуються як інструмент для знищення конкуренції в бізнесі, зазначає Seznam Zpravy.
Обидва ці фактори значно ускладнюють для чеської поліції отримання ідентифікаційних даних особи, яка стоїть за дезінформаційною кампанією.
Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Чехії відбудеться 27-28 січня, у ньому будуть змагатися генерал Петр Павел, який свого часу очолював військовий комітет НАТО та генеральний штаб Чехії, та олігарх Андрей Бабіш, який був прем’єр-міністром Чехії за президентства Мілоша Земана.
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