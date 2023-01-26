О "смерти" кандидата в президенты Чехии Павела сообщили через почту "Яндекса" - СМИ
Чешские правоохранители расследуют рассылку через российский почтовый сервис "Яндекс" дезинформации о якобы смерти проевропейского кандидата в президенты Чехии Петра Павела.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Seznam Zpravy.
В четверг утром, за день до открытия избирательных участков во втором туре президентских выборов Чехии, на электронные почтовые ящики начали поступать новости о том, что один из кандидатов, Петр Павел, умер ночью.
В электронном письме, метаданные которого содержат российский след (оно было отправлено через российский сервис "Яндекс"), содержится фейковая цитата пресс-секретаря Павла Евы Громадковой. Там утверждалось, якобы он умер в ночь на 26 января от "вероятной сердечной недостаточности".
В заголовке электронного письма содержится ошибка (неправильно написана фамилия Павела), а сам он содержит ссылку на веб-сайт с доменом com, который имеет адрес, похожий на адрес официального веб-сайта кампании Павела, и внешне очень похож с ним.
Более того, электронное письмо с сообщением о смерти Павела было не последним: примерно через час от имени его менеджера по коммуникациям, Маркеты Рехаковой утверждалось, что ночью кандидат в президенты Чехии пережил клиническую смерть, но выжил благодаря усилиям врачей.
Сам Павел уже сообщил, что ситуацию расследует уголовная полиция Чехии.
ODMÍTNĚME ŠPINAVOSTI VE VOLBÁCH!— Petr Pavel (@general_pavel) January 26, 2023
Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách! Sdílejte, pravda znovu zvítězí. pic.twitter.com/yAnFUKSKH1
Оппонент Павла, бывший чешский премьер и лидер партии ANO Андрей Бабиш также призвал к расследованию дела и осудил распространение фейковой новости в Twitter. "Несмотря на то, что мы с вами оппоненты, я абсолютно с вами согласен. Это отвратительно, и мне жаль, что кто-то может опуститься до такого", - сказал он.
Домен и веб-сайт управляются компанией Njalla, базирующейся на карибском острове Невис. А сам домен зарегистрирован на канадскую компанию Tucows, поэтому отследить владельца из общедоступных источников невозможно. Эта компания причастна к псевдоновинным сайтам, которые используются как инструмент для уничтожения конкуренции в бизнесе, отмечает Seznam Zpravy.
Оба эти фактора значительно усложняют для чешской полиции получение идентификационных данных лица, стоящего за дезинформационной кампанией.
Напомним, второй тур президентских выборов в Чехии состоится 27-28 января, в нем будут соревноваться генерал Петр Павел, который в свое время возглавлял военный комитет НАТО и генеральный штаб Чехии, и олигарх Андрей Бабиш, который был премьер-министром Чехии при президентстве Милоша Земана.