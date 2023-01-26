О "смерти" кандидата в президенты Чехии Павела сообщили через почту "Яндекса" - СМИ

Чешские правоохранители расследуют рассылку через российский почтовый сервис "Яндекс" дезинформации о якобы смерти проевропейского кандидата в президенты Чехии Петра Павела.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Seznam Zpravy.

В четверг утром, за день до открытия избирательных участков во втором туре президентских выборов Чехии, на электронные почтовые ящики начали поступать новости о том, что один из кандидатов, Петр Павел, умер ночью.

В электронном письме, метаданные которого содержат российский след (оно было отправлено через российский сервис "Яндекс"), содержится фейковая цитата пресс-секретаря Павла Евы Громадковой. Там утверждалось, якобы он умер в ночь на 26 января от "вероятной сердечной недостаточности".

В заголовке электронного письма содержится ошибка (неправильно написана фамилия Павела), а сам он содержит ссылку на веб-сайт с доменом com, который имеет адрес, похожий на адрес официального веб-сайта кампании Павела, и внешне очень похож с ним.

Более того, электронное письмо с сообщением о смерти Павела было не последним: примерно через час от имени его менеджера по коммуникациям, Маркеты Рехаковой утверждалось, что ночью кандидат в президенты Чехии пережил клиническую смерть, но выжил благодаря усилиям врачей.

Сам Павел уже сообщил, что ситуацию расследует уголовная полиция Чехии.

ODMÍTNĚME ŠPINAVOSTI VE VOLBÁCH!

Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách! Sdílejte, pravda znovu zvítězí. pic.twitter.com/yAnFUKSKH1 — Petr Pavel (@general_pavel) January 26, 2023

Оппонент Павла, бывший чешский премьер и лидер партии ANO Андрей Бабиш также призвал к расследованию дела и осудил распространение фейковой новости в Twitter. "Несмотря на то, что мы с вами оппоненты, я абсолютно с вами согласен. Это отвратительно, и мне жаль, что кто-то может опуститься до такого", - сказал он.

Домен и веб-сайт управляются компанией Njalla, базирующейся на карибском острове Невис. А сам домен зарегистрирован на канадскую компанию Tucows, поэтому отследить владельца из общедоступных источников невозможно. Эта компания причастна к псевдоновинным сайтам, которые используются как инструмент для уничтожения конкуренции в бизнесе, отмечает Seznam Zpravy.

Оба эти фактора значительно усложняют для чешской полиции получение идентификационных данных лица, стоящего за дезинформационной кампанией.

Напомним, второй тур президентских выборов в Чехии состоится 27-28 января, в нем будут соревноваться генерал Петр Павел, который в свое время возглавлял военный комитет НАТО и генеральный штаб Чехии, и олигарх Андрей Бабиш, который был премьер-министром Чехии при президентстве Милоша Земана.