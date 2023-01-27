У центрі Лондона громадський туалет насмерть розчавив людину

У п’ятницю в центрі Лондона громадський висувний туалет насмерть розчавив працівника, який намагався його відремонтувати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Екстрені служби були викликані на місце події відразу після 13:00, розпочалась рятувальна операція.

Однак лондонська поліція повідомила, що незважаючи на зусилля екстрених служб, чоловік, який отримав серйозні поранення, помер на місці.

Фото: BBC

"Вважається, що чоловік отримав травми в результаті розчавлення під час роботи з висувним туалетом", - повідомила поліція Лондона.

Рятувальники використали лебідку, щоб звільнити чоловіка після того, як він опинився заблокованим нижче рівня вулиці.

Інцидент стався в центрі розважального району Лондона Вест-Енд, де багато пабів, барів, театрів і ресторанів, на перехресті Шефтсбері-авеню та Чарінг-Кросс-роуд поблизу Лестер-сквер.

Висувні туалети розміщені по всіх розважальних районах Лондона, вони зберігаються під землею вдень і піднімаються вночі.