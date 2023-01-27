В центре Лондона общественный туалет насмерть раздавил человека

В пятницу в центре Лондона общественный выдвижной туалет насмерть раздавил работника, который пытался его отремонтировать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Экстренные службы были вызваны на место происшествия сразу после 13:00, началась спасательная операция.

Однако лондонская полиция сообщила, что несмотря на усилия экстренных служб, мужчина, который получил серьезные ранения, скончался на месте.

"Считается, что мужчина получил травмы в результате раздавливания во время работы с выдвижным туалетом", - сообщила полиция Лондона.

Спасатели использовали лебедку, чтобы освободить мужчину после того, как он оказался заблокированным ниже уровня улицы.

Инцидент произошел в центре развлекательного района Лондона Вест-Энд, где много пабов, баров, театров и ресторанов, на перекрестке Шефтсбери-авеню и Чаринг-Кросс-роуд вблизи Лестер-сквер.

Выдвижные туалеты размещены по всем развлекательным районам Лондона, они хранятся под землей днем и поднимаются ночью.









