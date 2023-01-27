Міноборони Іспанії критикують через пошук недостатньо кваліфікованих перекладачів для українських військових

Асоціація конференц-перекладачів Іспанії (AICE) заявила, що міністерство оборони країни не висуває належних вимог для перекладачів, яких планує найняти для українських військовослужбовців, що проходять навчання в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву AICE.

Раніше у ЗМІ повідомили, що іспанське Міноборони планує укласти контракт на залучення перекладачів вартістю 1,2 мільйона євро. В AICE стверджують, що там немає належних вимог щодо освіти чи інших гарантій, що людина буде здатна виконати покладені обов’язки.

Там рекомендують відомству вказати, що перекладачі повинні бути ознайомлені з військовою термінологією, мали підготовку з усного послідовного перекладу, а також мали належні когнітивні, стратегічні й етичні навички.

"Крім того, перекладачі та їхні керівники повинні знати про умови праці перекладачів стосовно робочого часу та перерв, які визначаються біологічними обмеженнями людського мозку щодо тривалості уваги, а також про відповідний рівень винагороди за цю надзвичайно відповідальну діяльність", – йдеться в заяві асоціації.

Окремо вона закликає міністерство оборони Іспанії не орієнтуватись на найнижчу ціну під час укладання контракту з перекладацьким бюро, а зважали на систему відбору працівників, їхній досвід роботи, а також їхню етичну відповідність.

"Це єдиний спосіб забезпечити відповідність послуг усного перекладу, що надаються за державний кошт, мінімальним стандартам якості і, таким чином, дотримання права на усний переклад, викладеного в Європейській директиві 2010/64/ЄС. На жаль, зміст цієї директиви ще не був повністю перенесений в іспанське законодавство", – підсумовує AICE.

Українські військові ще з минулого року проходять військову підготовку в Іспанії.

Крім того, за даними ЗМІ, міністр оборони України Олексій Резніков офіційно звернувся до своєї іспанської колеги Маргарити Роблес з проханням навчити українських військових керувати бойовими танками Leopard і, за даними джерел, Мадрид погодився прийняти на навчання 54 українців.