Минобороны Испании критикуют из-за поиска недостаточно квалифицированных переводчиков для украинских военных

Ассоциация конференц-переводчиков Испании (AICE) заявила, что министерство обороны страны не выдвигает надлежащих требований для переводчиков, которых планирует нанять для украинских военнослужащих, проходящих обучение в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление AICE.

Ранее в СМИ сообщили, что испанское Минобороны планирует заключить контракт на привлечение переводчиков стоимостью 1,2 миллиона евро. В AICE утверждают, что там нет надлежащих требований по образованию или других гарантий, что человек будет способен выполнить возложенные обязанности.

Там рекомендуют ведомству указать, что переводчики должны быть ознакомлены с военной терминологией, имели подготовку по устному последовательному переводу, а также имели надлежащие когнитивные, стратегические и этические навыки.

"Кроме того, переводчики и их руководители должны знать об условиях труда переводчиков относительно рабочего времени и перерывов, которые определяются биологическими ограничениями человеческого мозга по продолжительности внимания, а также о соответствующем уровне вознаграждения за эту чрезвычайно ответственную деятельность", - говорится в заявлении ассоциации.

Отдельно она призывает министерство обороны Испании не ориентироваться на самую низкую цену при заключении контракта с переводческим бюро, а учитывать систему отбора работников, их опыт работы, а также их этическое соответствие.

"Это единственный способ обеспечить соответствие услуг устного перевода, предоставляемых за государственный счет, минимальным стандартам качества и, таким образом, соблюдение права на устный перевод, изложенного в Европейской директиве 2010/64/ЕС. К сожалению, содержание этой директивы еще не было полностью перенесено в испанское законодательство", - заключает AICE.

Украинские военные еще с прошлого года проходят военную подготовку в Испании.

Кроме того, по данным СМИ, министр обороны Украины Алексей Резников официально обратился к своей испанской коллеге Маргарите Роблес с просьбой научить украинских военных управлять боевыми танками Leopard и, по данным источников, Мадрид согласился принять на обучение 54 украинцев.