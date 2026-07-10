У Молдові керівна партія назвала свого кандидата у прем’єри

У Молдові керівна партія "Дія і солідарність" ( PAS ) висуватиме кандидатом на посаду прем’єр-міністра бізнесмена Василе Тофана.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це 10 липня оголосив спікер парламенту і лідер політсили Ігор Гросу.

10 липня Гросу оголосив, що на консультаціях з президенткою Маєю Санду у суботу PAS висуватиме кандидатом на прем’єрську посаду бізнесмена й співзасновника громадянського руху "Європа-2028" Василе Тофана.

"Ми кілька годин обговорювали з паном Тофаном його бачення і план дій. Радий, що ми поділяємо спільні цілі та фундаментальні цінності – вступ до ЄС у найближчі роки, очищення держустанов від корупції, реалізація розпочатих реформ, економічне зростання", – зазначив лідер PAS.

Гросу зауважив, що Тофан має значний досвід у бізнесі, інвестиціях та менеджменті, працював у Молдові та інших країнах.

Василе Тофан – підприємець та співзасновник громадського руху "Європа-2028". Він є інвестором фонду Horizon Capital, що спеціалізується на інвестиціях в Україні та Молдові; керував інвестиціями у компаніях Purcari, Glass Container Company, maib; входить до рад директорів AmCham Moldova, Startup Moldova, Media Alternativa (TV8/1TV), у минулому займався корпоративним розвитком у компанії Philips в Амстердамі.

Тофан навчався у Гарвардській бізнес-школі та Університеті імені Еразма Роттердамського, вільно володіє п’ятьма іноземними мовами – англійською, французькою, нідерландською, українською, російською.

Нагадаємо, 3 липня прем’єр Александру Мунтяну несподівано оголосив, що йде у відставку.

Президентка Мая Санду призначила виконувачем обов’язків прем’єра віцепрем’єра та міністра економічного розвитку й цифровізації Еуджена Осмокеску та на 10-11 липня планує консультації з парламентськими фракціями щодо кандидатури нового прем’єра.

Партія соціалістів, комуністи, "Наша партія" та блок "Альтернатива" відмовились брати участь у консультаціях.

Детально про те, що спровокувало відставку прем’єра, читайте у статті: Молдова у режимі падіння влади. Як фейковий диплом та кузина Санду завели країну в кризу