Ексголова комітету із закордонних справ Палати представників США з'їздив на фронт в Україні

Почесний голова Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Маккоул під час свого поточного візиту в Україну їздив на фронт – ставши першим таким членом Конгресу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга, розповідаючи про зустріч з Маккоулом у Києві 10 липня, повідомив, що він став першим членом Конгресу, хто їздив на фронт під час повномасштабної війни.

"Подякував за незмінне лідерство, непохитну особисту підтримку України, та за поїздку на фронт – він став першим членом Конгресу, хто зробив це під час війни", – зазначив очільник МЗС.

I was pleased to meet with Chairman Emeritus @RepMcCaul today.



I thanked Chairman McCaul for his steadfast leadership, unwavering personal support for Ukraine, and for visiting the frontline, becoming the first member of the U.S. Congress to do so during the war.



We highly… pic.twitter.com/KMK7qluh83 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 10, 2026

Сибіга не навів деталей про дати й район прифронтової поїздки Маккоула; сам він також поки не повідомляв про це.

"Ми обговорили нещодавню зустріч президентів України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа в Анкарі та обговорили подальшу оборонну співпрацю України й США, з особливим акцентом на ППО і безпілотники. Також скоординували наступні кроки для посилення оборонних спроможностей України, посилення нашої спільної безпеки та посилення тиску на Росію", – додав Андрій Сибіга.

Спікер Ради Руслан Стефанчук розповів, що на зустрічі з Маккоулом у Києві вони обговорювали результати саміту НАТО для України, зокрема американське політичне рішення надати Україні ліцензію на виробництво Patriot. Також він розповів про ситуацію на фронті, потреби української армії, говорив про важливість поглиблення оборонної співпраці України й США та посилення санкційного тиску на Росію.

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Перед цим 10 липня Грем заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.