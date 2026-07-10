Польща продовжить заборону подавати заявки на притулок на кордоні з Білоруссю

У Польщі вчергове продовжать призупинення прийняття клопотань про отримання міжнародного захисту на білорусько-польському кордоні – на наступні 60 днів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

В уряді Польщі готують постанову щодо продовження заборони подавати заявки на отримання притулку на білорусько-польському кордоні, запровадженої для протидії гібридній міграційній кризі.

Проєкт передбачає, що з 20 липня термін заборони продовжиться на наступні 60 днів. Вперше її запровадили 27 березня 2025 року.

В уряді вважають, що проблема залишається актуальною і обмеження необхідні, щоб запобігти використанню Білоруссю нелегальної міграції для політичного тиску на Варшаву.

Попри загальну заборону, прикордонники можуть робити винятки для мігрантів в особливо вразливому становищі – як неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок, людей у тяжкому стані здоров’я тощо, або ж тих, кому на батьківщині однозначно загрожує небезпека.

Профільні польські громадські організації критикують ці заходи та називають їх такими, що суперечать конституції і міжнародним зобов’язанням країни.

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю на ділянці протяжністю близько 180 км, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів.

Фінляндія нещодавно продовжила дію рішення про повне закриття сухопутних КПП на кордоні з Росією. Кордон залишається закритим з кінця 2023 року, коли у Гельсінкі вдались до такого кроку, зупиняючи спробу РФ влаштувати там гібридну міграційну кризу.