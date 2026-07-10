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Польща продовжить заборону подавати заявки на притулок на кордоні з Білоруссю

Новини — П'ятниця, 10 липня 2026, 21:47 — Марія Ємець

У Польщі вчергове продовжать призупинення прийняття клопотань про отримання міжнародного захисту на білорусько-польському кордоні – на наступні 60 днів. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

В уряді Польщі готують постанову щодо продовження заборони подавати заявки на отримання притулку на білорусько-польському кордоні, запровадженої для протидії гібридній міграційній кризі. 

Проєкт передбачає, що з 20 липня термін заборони продовжиться на наступні 60 днів. Вперше її запровадили 27 березня 2025 року. 

В уряді вважають, що проблема залишається актуальною і обмеження необхідні, щоб запобігти використанню Білоруссю нелегальної міграції для політичного тиску на Варшаву. 

Попри загальну заборону, прикордонники можуть робити винятки для мігрантів в особливо вразливому становищі – як неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок, людей у тяжкому стані здоров’я тощо, або ж тих, кому на батьківщині однозначно загрожує небезпека. 

Профільні польські громадські організації критикують ці заходи та називають їх такими, що суперечать конституції і міжнародним зобов’язанням країни. 

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю на ділянці протяжністю близько 180 км, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів. 

Фінляндія нещодавно продовжила дію рішення про повне закриття сухопутних КПП на кордоні з Росією. Кордон залишається закритим з кінця 2023 року, коли у Гельсінкі вдались до такого кроку, зупиняючи спробу РФ влаштувати там гібридну міграційну кризу

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