Глава МЗС Фінляндії натякнув на причетність Росії до зриву вступу Швеції в НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану минулого тижня, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Bloomberg.

Минулого тижня ультраправий активіст з подвійним данським та шведським громадянством Расмус Палудан спалив священну книгу ісламу в центрі Стокгольма. Це змусило президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана виключити підтримку вступу Швеції до НАТО.

За словами Хаавісто, потенційні зв'язки Палудана з Росією "були розслідувані, і було знайдено певні зв'язки в його оточенні".

У суботньому інтерв'ю YLE TV1 Хаавісто сказав, що цей епізод "порушує питання про те, що є якась третя сторона - наприклад Росія - або якась інша сторона, яка виступає проти членства в НАТО і прагне до провокацій для досягнення цієї мети. Це непростимо".

Уряд Швеції публічно не коментував зв'язок між Палуданом та Росією, але прем'єр-міністр Ульф Крістерссон цього тижня відзначив "сили", які можуть хотіти не допустити членства країни у військовому альянсі.

"Є сили як усередині Швеції, так і за її межами, які хочуть завадити членству Швеції у НАТО", - сказав Крістерссон.

Сам Палудан у коментарі шведським ЗМІ заявив, що збирається "щоп’ятниці" палити Коран перед посольством Туреччини, доки вона не припинить блокувати вступ Швеції до НАТО.

27 січня Палудан спалив Коран перед мечеттю, посольством Туреччини й консульством Росії в Копенгагені.

Туреччина та Угорщина є єдиними двома країнами з 30 членів НАТО, які ще не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції. Коментарі Ердогана ставлять під сумнів перспективи приєднання Швеції до Альянсу. Оскільки у Туреччині в середині травня очікуються вибори, Ердоган прагне заручитися підтримкою релігійних консерваторів Туреччини.