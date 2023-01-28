Іспанська поліція вилучила кокаїн на $114 млн доларів на кораблі для перевезення худоби

Іспанська поліція вилучила 4,5 тонни кокаїну орієнтовною вуличною вартістю 105 мільйонів євро після рейду на корабель для перевезення худоби біля Канарських островів на початку цього тижня.

Про це йдеться в заяві поліції в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Перед рейдом у вівторок судно зупинялося в портах понад десятка країн. Поліція повідомила, що контрабандисти наркотиків почали використовувати кораблі для перевезення худоби, тому що поліції складніше відстежити їхній незаконний вантаж.

"Міжнародні організації переосмислюють себе, щоб транспортувати наркотики з Латинської Америки до Європи, використовуючи худобу, щоб ускладнити контроль і локалізацію", - йдеться в заяві іспанської поліції.

Поліція заарештувала 28 членів екіпажу лайнера Orion V під прапором Того, який слідував з Колумбії в ході операції іспанської влади, Управління з боротьби з наркотиками США та поліції Того.

Офіцери вивантажили десятки ящиків з кокаїном в Лас-Пальмасі на острові Гран-Канарія.

Як повідомлялося у "нарковоротах" Європи - порту Антверпена - у 2022 році конфіскували рекордну кількість кокаїну.

Крім того, європейські правоохоронці стурбовані тим, що континент усе більше стає центром виробництва й відвантаження кокаїну, а його чистота стає все вищою, і готуються ухвалити нові заходи для протидії наркоторгівлі.