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Іспанська поліція вилучила кокаїн на $114 млн доларів на кораблі для перевезення худоби

Субота, 28 січня 2023, 19:57

Іспанська поліція вилучила 4,5 тонни кокаїну орієнтовною вуличною вартістю 105 мільйонів євро після рейду на корабель для перевезення худоби біля Канарських островів на початку цього тижня.

Про це йдеться в заяві поліції в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Перед рейдом у вівторок судно зупинялося в портах понад десятка країн. Поліція повідомила, що контрабандисти наркотиків почали використовувати кораблі для перевезення худоби, тому що поліції складніше відстежити їхній незаконний вантаж.

"Міжнародні організації переосмислюють себе, щоб транспортувати наркотики з Латинської Америки до Європи, використовуючи худобу, щоб ускладнити контроль і локалізацію", - йдеться в заяві іспанської поліції.

Поліція заарештувала 28 членів екіпажу лайнера Orion V під прапором Того, який слідував з Колумбії в ході операції іспанської влади, Управління з боротьби з наркотиками США та поліції Того.

Офіцери вивантажили десятки ящиків з кокаїном в Лас-Пальмасі на острові Гран-Канарія.

Як повідомлялося у "нарковоротах" Європи - порту Антверпена - у 2022 році конфіскували рекордну кількість кокаїну.

Крім того, європейські правоохоронці стурбовані тим, що континент усе більше стає центром виробництва й відвантаження кокаїну, а його чистота стає все вищою, і готуються ухвалити нові заходи для протидії наркоторгівлі.

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Іспанія кримінал

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