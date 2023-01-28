Испанская полиция изъяла кокаин на $114 млн долларов на корабле для перевозки скота

Испанская полиция изъяла 4,5 тонны кокаина ориентировочной уличной стоимостью 105 миллионов евро после рейда на корабль для перевозки скота у Канарских островов в начале этой недели.

Об этом говорится в заявлении полиции в субботу, сообщает "Европейская правда".

Перед рейдом во вторник судно останавливалось в портах более десятка стран. Полиция сообщила, что контрабандисты наркотиков начали использовать корабли для перевозки скота, потому что полиции сложнее отследить их незаконный груз.

"Международные организации переосмысливают себя, чтобы транспортировать наркотики из Латинской Америки в Европу, используя скот, чтобы усложнить контроль и локализацию", - говорится в заявлении испанской полиции.

Полиция арестовала 28 членов экипажа лайнера Orion V под флагом Того, который следовал из Колумбии в ходе операции испанских властей, Управления по борьбе с наркотиками США и полиции Того.

Офицеры выгрузили десятки ящиков с кокаином в Лас-Пальмасе на острове Гран-Канария.

Как сообщалось в "нарковоротах" Европы - порту Антверпена - в 2022 году конфисковали рекордное количество кокаина.

Кроме того, европейские правоохранители обеспокоены тем, что континент все больше становится центром производства и отгрузки кокаина, а его чистота становится все выше, и готовятся принять новые меры для противодействия наркоторговле.