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У Словенії затримали двох російських шпигунів

Понеділок, 30 січня 2023, 09:14

Служба розвідки і безпеки Словенії виявила в Любляні двох іноземних громадян, які шпигували на користь Росії, та затримала їх.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Delo.

За шпигунство і надання неправдивих відомостей двом підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. 

За неофіційною інформацією, двоє російських агентів із громадянством однієї з південноамериканських країн (принаймні один з них має аргентинське громадянство) працювали під фальшивими іменами, і їх затримали в орендованому офісі в офісній будівлі у люблянському районі Бежиград.

Окружна державна прокуратура в Любляні розпочала досудове провадження за зверненням словенської Служби розвідки і безпеки.

Двоє російських агентів, як вважається, перебували на службі російської військової розвідки ГРУ і працювали за складною програмою "сплячих агентів". Більшість з таких агентів мають фальшиві документи і громадянство третіх країн, часто з країн Південної Америки, і більшість з них працюють під прикриттям військової розвідки ГРУ. 

У жовтні минулого року в Норвегії був заарештований "бразильський академік" і дослідник з Університету Тромсе. Як з'ясувала норвезька розвідка, насправді він був офіцером російської розвідки Михаїлом Мікушиним.

Влітку минулого року нідерландська спецслужба AIVD також затримала в Гаазі громадянина Бразилії, який насправді був агентом ГРУ Сергеєм Черкасовим.

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Словенія Війна з РФ Росія

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