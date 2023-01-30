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В Словении задержали двух российских шпионов

Понедельник, 30 января 2023, 09:14

Служба разведки и безопасности Словении обнаружила в Любляне двух иностранных граждан, которые шпионили в пользу России, и задержала их.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Delo.

За шпионаж и предоставление ложных сведений двум подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. 

По неофициальной информации, двое российских агентов с гражданством одной из южноамериканских стран (по крайней мере один из них имеет аргентинское гражданство) работали под фальшивыми именами, и их задержали в арендованном офисе в офисном здании в люблянском районе Бежиград.

Окружная государственная прокуратура в Любляне начала досудебное производство по обращению словенской Службы разведки и безопасности.

Двое российских агентов, как считается, находились на службе российской военной разведки ГРУ и работали по сложной программе "спящих агентов". Большинство из таких агентов имеют фальшивые документы и гражданство третьих стран, часто из стран Южной Америки, и большинство из них работают под прикрытием военной разведки ГРУ. 

В октябре прошлого года в Норвегии был арестован "бразильский академик" и исследователь из Университета Тромсе. Как выяснила норвежская разведка, на самом деле он был офицером российской разведки Михаилом Микушиным.

Летом прошлого года нидерландская спецслужба AIVD также задержала в Гааге гражданина Бразилии, который на самом деле был агентом ГРУ Сергеем Черкасовым.

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