ЗМІ: ЄС розгляне санкції проти міністра національної безпеки Ізраїлю
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас погодилася на прохання міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні розглянути введення санкцій проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра через його поведінку щодо учасників пропалестинської флотилії.
Про це повідомило агентство Ansa з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
Італія, за словами джерел, офіційно запропонувала обговорити пропозицію щодо санкцій проти Бен-Гвіра на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 15 червня.
За даними ЗМІ, пропозицію Італії підтримали кілька країн. Каллас погодилась розглянути це питання.
Глузування Бен-Гвіра над пропалестинськими активістами флотилії Global Sumud, що була затримана ізраїльською владою, викликала обурення у кількох державах ЄС.
На опублікованому 20 травня Бен-Гвіром відео видно, як кілька десятків активістів стоять на колінах на землі, тоді як міністр махає ізраїльським прапором і кричить на івриті: "Ласкаво просимо до Ізраїлю, тут ми правимо". Він називав їх самозванцями-героями та висловлював сподівання, що вони опиняться у в'язниці разом із палестинськими терористами.
Серед затриманих учасників флотилії, які вирушили з гуманітарною місією до Сектора Гази, були представники кількох європейських держав.
Нагадаємо, із суботи, 23 травня, Бен-Гвіру заборонено в'їзд на територію Франції.
Також Бен-Гвір отримав 5-річну заборону на в’їзд до Польщі.