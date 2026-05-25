У Орбана написали "листа ганьби" новій очільниці МЗС, Мадяр відповів

Колишній багаторічний прем’єр Угорщини Віктор Орбан опублікував відкритого листа з докорами від імені міністрів свого уряду новій очільниці МЗС Аніті Орбан; новий прем’єр Петер Мадяр вступився за колегу.

25 травня Віктор Орбан опублікував "відкритого листа" Аніті Орбан від імені міністрів попереднього уряду.

У ньому міністерці дорікають, що вона багато років пропрацювала у системі МЗС і тоді ні на що не скаржилася, а тепер звинувачує колишніх посадовців у корупції.

"Від імені усіх ваших колишніх колег в уряді ми відкидаємо ці підлі, самовиправдальні та абсолютно безпідставні пропагандистські твердження. Те, що ви досягли кар’єрної вершини – міністерської посади – пішовши на співпрацю з нашими політичними опонентами й зрадивши нас, – то ваша власна справа, Бог розсудить. Але повертатися та звинувачувати тих, з ким ви роками працювали – це огидний вчинок… Ганьба вам", – пишуть у листі.

"Кожен гріх має своє покарання. Ми бачили, як ви обережно стояли за спиною нового начальника під час поїздки до Кармелітинського монастиря, дивлячись собі на ноги, щоб приховати сором", – додають далі, завершуючи, що міністрам уряду Мадяра доведеться "витримати публічне й повторюване приниження" з боку прем’єра, і вони тепер можуть "насолоджуватись ганьбою".

Петер Мадяр опублікував у себе у Facebook відповідь на листа, назвавши проявом боягузства те, що його не підписали іменами конкретних ексміністрів.

"Ті, хто роками зраджував нашу країну та угорський народ, тепер називають віцепрем’єрку Угорщини зрадницею… Вони накинулися на міністра-жінку, яка, на відміну від Петера Сійярто, не охороняється шістдесятьма агентами, яким платять за роботу коштами угорських платників податків", – відреагував Мадяр.

Він додав, що експосадовці, які критикують Аніту Орбан – це "ті самі, хто здав нашу чудову країну іноземцям на срібному блюді, ті, хто покликав на допомогу російських хакерів та іноземних агентів".

"Дорогі боягузи, безіменні мафіозі! Не чіпайте і не намагайтесь очорнити Аніту Орбан! Не робіть самі брудної роботи – скажіть вашому поваленому шефу, який боягузливо втік і ховається за жіночими спідницями, що я тут. І якщо він хоче щось сказати мені чи нашим громадянам, то хай збереться з духом, грає своїми картами і бере відповідальність за свої дії", – додав Мадяр.

24 травня в МЗС Угорщини засудили російські удари по Києву і назвали їх неприпустимими.

Минулого тижня прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що надання угорській меншині в Україні прав, які мають меншини в інших країнах Євросоюзу, є необхідною умовою для отримання згоди Будапешта на відкриття першого кластера у передвступних переговорах ЄС з Києвом.