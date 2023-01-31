Саммит Украина-ЕС приветствует прогресс Киева, но вряд ли будут обещания скорого вступления - СМИ

Европейский Союз похвалит Украину за прогресс в проведении реформ, необходимых для вступления, и направит решительный сигнал Москве, однако страны-члены по-прежнему расходятся во мнениях относительно скорости вступления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Euractiv со ссылкой на проект коммюнике саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве.

Согласно проекту документа, лидеры ЕС и Украины намерены подтвердить, что "будущее Украины и ее граждан - в Европейском Союзе" и "обязательства поддерживать дальнейшую европейскую интеграцию Украины".

"ЕС признал значительный прогресс, который Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствовал усилия Украины по проведению реформ в такие трудные времена и призвал страну и дальше идти по этому пути и выполнить условия, указанные в заключении Комиссии по ее заявке на членство, чтобы продвинуться к будущему членству в ЕС", - говорится в проекте коммюнике.

Помимо ожидаемых формулировок о вступлении в ЕС, ожидается прогресс в таких областях, как свободный таможенный доступ для украинского экспорта, доступ к безроуминговой зоне блока и включение в единую зону европлатежей.

Обе стороны также намерены подписать меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что 31 января послы ЕС согласуют окончательный вариант коммюнике саммита.

Четыре дипломата ЕС сообщили изданию, что в течение последних недель страны-члены спорили по поводу положительной формулировки текста относительно перспективы членства Украины в ЕС.

Польша, три балтийских государства и Украина настаивали на формулировке, которая бы указывала Киеву на возможность ускорения рассмотрения его заявки на вступление в ЕС.

"Мы ожидаем от саммита поощрения Украины и четкой оценки достигнутого ею прогресса. Хотя это всего лишь заявление, слова имеют значение, поэтому мы настаиваем на более обнадеживающей версии текста", - сказал один из восточноевропейских дипломатов ЕС.

В июне Европейская комиссия рекомендовала Украине статус кандидата в члены ЕС при условии, что Киев предпримет ряд законодательных и политических шагов, которые получили название "семь рекомендаций".

Эти рекомендации включали принятие закона о процессе отбора судей Конституционного суда страны на конкурсной основе, усиление борьбы с коррупцией, гармонизацию регулирования СМИ со стандартами ЕС и защиту национальных меньшинств.

Но, несмотря на решение о предоставлении Киеву статуса кандидата, перспектива вступления Украины остается отдаленной.

"Значительное число крупных государств-членов не примут слишком позитивные формулировки - не в последнюю очередь потому, что согласованным формулировкам вряд ли исполнился месяц, поэтому никто не готов возобновлять сложную дискуссию, которую мы только что завершили", - сказал один из дипломатов ЕС.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что формулировки в проекте декларации стали "слишком перспективными для некоторых более скептически настроенных стран-членов", и ожидается сопротивление со стороны Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Португалии, Дании и Бельгии.

Более скептически настроенные страны-члены считают упоминание о "значительном прогрессе" слишком преждевременным и "опережающим обычные шаги в процессе присоединения", поскольку официальная оценка прогресса Украины еще не была представлена.

Они предпочли бы придерживаться формулировок, использованных на июньском заседании Европейского совета, и согласованного процесса, согласно которому Европейская комиссия должна представить промежуточный отчет о прогрессе Украины в выполнении семи требований, установленных ЕС для начала переговоров о вступлении.

Это обновление будет дополнением к регулярной оценке, проводимой в рамках ежегодного пакета Комиссии по расширению, который регулярно публикуется в октябре и к которому, вероятно, будут добавлены дополнительные рекомендации.

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