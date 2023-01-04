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Рейтинг Шольца за рік обвалився майже вдвічі

Середа, 4 січня 2023, 16:11

У Німеччині за 2022 рік впала довіра до всіх ключових політичних інститутів – зокрема федерального уряду та канцлера Олафа Шольца.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчать результати дослідження Trendbarometer, здійсненого соціологічною компанією Forsa на замовлення телеканалів RTL і ntv.

Як і в усі попередні роки, найбільшою довірою серед політичних інститутів користується федеральний президент: 63% німців мають велику довіру до Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Далі в рейтингу довіри зі значним відривом перебувають уряди федеральних земель (46%), бургомістри й члени міських рад (44%), міські та общинні представництва (по 43%). Лише 37% німців все ще мають велику довіру до Бундестагу, 34% – до федерального уряду та 33% – до федерального канцлера.

Таким чином, довіра до уряду за рік впала на 22%, а до Шольца – на 24%. Для порівняння: на рубежі 2020-2021 років у розпал коронавірусу 75% мали велику довіру до його попередниці Ангели Меркель.

Шольц втрачає прихильність німців

Крім того, 31% респондентів усе ще мають велику довіру до Європейського Союзу, а 17% – до політичних партій.

Соціологи простежили чіткі відмінності в рівні довіри до політичних інститутів між прихильниками окремих партій. Виборці Соціал-демократичної партії довіряють більшості політичних інститутів більше, ніж прихильники консервативного блоку ХДС/ХСС. Натомість серед прихильників праворадикальної "Альтернативи для Німеччини" довіра до політичних інститутів становить 2-3%.

Опитування було здійснене з 15 по 22 грудня 2022 року на основі репрезентативної вибірки у 4003 повнолітніх громадянина Німеччини.

Нагадаємо, співлідерка "Зелених", міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок опинилася на першому місці серед німецьких політиків, про яких громадяни відповіли, що позитивно здивовані їхньою діяльністю протягом року. 

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Німеччина Опитування

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