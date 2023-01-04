Рейтинг Шольца за год обвалился почти вдвое

В Германии за 2022 год упало доверие ко всем ключевым политическим институтам - в частности, федеральному правительству и канцлеру Олафу Шольцу.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствуют результаты исследования Trendbarometer, проведенного социологической компанией Forsa по заказу телеканалов RTL и ntv.

Как и во все предыдущие годы, наибольшим доверием среди политических институтов пользуется федеральный президент: 63% немцев имеют большое доверие к Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Далее в рейтинге доверия со значительным отрывом находятся правительства федеральных земель (46%), бургомистры и члены городских советов (44%), городские и общинные представительства (по 43%). Только 37% немцев все еще имеют большое доверие к Бундестагу, 34% - к федеральному правительству и 33% - к федеральному канцлеру.

Таким образом, доверие к правительству за год упало на 22%, а к Шольцу - на 24%. Для сравнения: на рубеже 2020-2021 годов в разгар коронавируса 75% имели большое доверие к его предшественнице Ангеле Меркель.

Кроме того, 31% респондентов все еще имеют большое доверие к Европейскому Союзу, а 17% - к политическим партиям.

Социологи проследили четкие различия в уровне доверия к политическим институтам между сторонниками отдельных партий. Избиратели Социал-демократической партии доверяют большинству политических институтов больше, чем сторонники консервативного блока ХДС/ХСС. Зато среди сторонников праворадикальной "Альтернативы для Германии" доверие к политическим институтам составляет 2-3%.

Опрос был проведен с 15 по 22 декабря 2022 года на основе репрезентативной выборки в 4003 совершеннолетних гражданина Германии.

Напомним, сопредседатель "Зеленых", министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оказалась на первом месте среди немецких политиков, о которых граждане ответили, что положительно удивлены их деятельностью в течение года.