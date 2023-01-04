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Байден підтвердив, що США можуть передати Україні БМП Bradley

Середа, 4 січня 2023, 22:13

Президент США Джо Байден заявив у середу, що розглядається можливість надання Україні бойових машин Bradley для допомоги українцям у боротьбі з російським вторгненням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Так", – сказав Байден, відповідаючи на запитання, чи розглядається така можливість.

Минулого тижня представник Білого дому на умовах анонімності сказав Bloomberg, що США перебувають у постійному контакті з Україною щодо забезпечення, яке їй потрібне для захисту, і розглядають можливість передання БМП Bradley.

Він додав, що бойові машини допоможуть українським військовим забезпечити "збільшення наземних бойових можливостей", а у США є велика кількість цієї техніки.

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M2 Bradley – це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США з 1980-х років.

Як пояснює портал "Мілітарний", БМП Bradley забезпечить значне збільшення боєздатності українських наземних військ. На відміну від раніше наданих M113, Bradley озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими комплексами TOW.

Раніше в Білому домі сказали, що Сполучені Штати найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні для відбиття повномасштабного вторгнення російських сил.

Загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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