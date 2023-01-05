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Німеччина введе обов’язкові тести на COVID-19 для мандрівників з Китаю

Четвер, 5 січня 2023, 12:55

Німеччина введе обов'язкове тестування на коронавірус для мандрівників з Китаю через хвилю заражень там.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах, пише "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Міністр повідомив, що правила в'їзду до Німеччини будуть змінені в найкоротші терміни, і що мандрівники з Китаю в майбутньому повинні будуть проходити принаймні один експрес-тест на антиген при в'їзді до Німеччини.

Крім того, при в’їзді будуть проводитися вибіркові тести "для виявлення варіантів вірусу", а також буде запроваджено додатковий контроль стічних вод для рейсів з Китаю.

Європейський Союз у середу рекомендував державам-членам ЄС запровадити тести на коронавірус для пасажирів, які подорожують з Китаю. Це рішення Брюссель ухвалив після тижневих переговорів за участю експертів ЄС з питань охорони здоров'я.

Європейський Союз також запропонував Китаю безкоштовні вакцини проти коронавірусу.

Великий спалах коронавірусу охопив міські центри Китаю після різкого послаблення контролю за захворюванням минулого місяця.


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Німеччина Коронавірус Китай Карантин

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