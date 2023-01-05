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Германия введет обязательные тесты на COVID-19 для путешественников из Китая

Четверг, 5 января 2023, 12:55

Германия введет обязательное тестирование на коронавирус для путешественников из Китая из-за волны заражений там.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Министр сообщил, что правила въезда в Германию будут изменены в кратчайшие сроки, и что путешественники из Китая в будущем должны будут проходить по крайней мере один экспресс-тест на антиген при въезде в Германию.

Кроме того, при въезде будут проводиться выборочные тесты "для выявления вариантов вируса", а также будет введен дополнительный контроль сточных вод для рейсов из Китая.

Европейский Союз в среду рекомендовал государствам-членам ЕС ввести тесты на коронавирус для пассажиров, путешествующих из Китая. Это решение Брюссель принял после недельных переговоров с участием экспертов ЕС по вопросам здравоохранения.

Европейский Союз также предложил Китаю бесплатные вакцины против коронавируса.

Крупная вспышка коронавируса охватила городские центры Китая после резкого ослабления контроля за заболеванием в прошлом месяце.

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Германия Коронавирус Китай Карантин

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