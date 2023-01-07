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У парламенті Фінляндії назвали умову передання Україні танків Leopard 2

Субота, 7 січня 2023, 10:18

Голова комітету з питань оборони фінського парламенту Антті Гяккінен заявив, що Фінляндія також повинна надати Україні бойові танки Leopard 2, але за умови, якщо на такий крок підуть й інші європейські держави.

Як передає "Європейська правда", про це Гяккінен сказав у коментарі MTV Uutiset.

За його словами, кожна європейська країна повинна буде певною мірою брати участь у процесі надання Україні танків, але для Фінляндії пріоритетом буде власний оборонний потенціал.

"Якщо Європа збирається розпочати більш масштабне постачання танків Україні, Фінляндії було б доцільно долучитися до цього процесу. Звичайно, з невеликим власним внеском, тому що для нас, як для прикордонної з Росією країни, власна обороноздатність завжди є пріоритетом", – пояснив депутат.

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Гяккінен додав, що багато європейських країн мають більші можливості для надання бронетехніки, ніж Фінляндія.

Нагадаємо, наприкінці грудня депутати парламенту Фінляндії Андерс Адлеркройц (Шведська народна партія Фінляндії) і Атте Хар’янне ("Зелені") закликали владу країни ухвалити рішення про передання Україні танків Leopard 2 й цим показати приклад для інших держав.

Після цього президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Париж поставить Києву колісні танки французького виробництва AMX-10 RC.

А після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.

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Фінляндія Війна з РФ

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