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В парламенте Финляндии назвали условие передачи Украине танков Leopard 2

Суббота, 7 января 2023, 10:18

Председатель комитета по вопросам обороны финского парламента Антти Хяккинен заявил, что Финляндия также должна предоставить Украине боевые танки Leopard 2, но при условии, если на такой шаг пойдут и другие европейские государства.

Как передает "Европейская правда", об этом Хяккинен сказал в комментарии MTV Uutiset.

По его словам, каждая европейская страна должна будет в определенной степени участвовать в процессе предоставления Украине танков, но для Финляндии приоритетом будет собственный оборонный потенциал.

"Если Европа собирается начать более масштабные поставки танков Украине, Финляндии было бы целесообразно присоединиться к этому процессу. Конечно, с небольшим собственным вкладом, потому что для нас, как для приграничной с Россией страны, собственная обороноспособность всегда является приоритетом", - пояснил депутат.

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Хяккинен добавил, что многие европейские страны имеют большие возможности для предоставления бронетехники, чем Финляндия.

Напомним, в конце декабря депутаты парламента Финляндии Андерс Адлеркройц (Шведская народная партия Финляндии) и Атте Харьянне ("Зеленые") призвали власти страны принять решение о передаче Украине танков Leopard 2 и этим показать пример для других государств.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Париж поставит Киеву колесные танки французского производства AMX-10 RC.

А после разговора лидеров США и Германии Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

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Финляндия Война с РФ

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