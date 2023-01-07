Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Британії міністри юстиції обговорять, як допомогти МКС у розслідуванні воєнних злочинів в Україні

Субота, 7 січня 2023, 11:03

Міністри юстиції з різних країн світу в березні візьмуть участь у зустрічі у Великій Британії, де обговорять практичну підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) в його розслідуваннях воєнних злочинів в Україні.

Про це, як передає "Європейська правда", оголосило міністерство юстиції Британії.

Метою зустрічі є збільшення глобальної фінансової та практичної підтримки, яка надається Міжнародному кримінальному суду, а також координація зусиль із метою забезпечення МКС усім необхідним для проведення розслідувань та притягнення до відповідальності винних.

Передбачається, що учасники заходу заслухають доповідь прокурора МКС Каріма Хана про роботу суду та роль міжнародного співтовариства у підтримці його розслідувань.

Співголовуватимуть на зустрічі заступник прем’єр-міністра, міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб та міністерка юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.

ЄС виділяє 7,25 млн євро Офісу прокурора МКС для ефективнішої обробки великих масивів доказів

"Засідання дозволить країнам визначити шляхи надання подальшої допомоги МКС. Йдеться про практичну підтримку, як-то допомога у зборі інформації та обмін доказами злочинів, скоєних на місцях. Міністри також обговорять, як допомогти жертвам і свідкам давати свідчення, не завдаючи їм додаткових страждань", – прокоментував Рааб.

Як нагадує міністерство юстиції Британії, у 2022 році британський уряд надав Міжнародному кримінальному суду додаткове фінансування в розмірі одного мільйона фунтів стерлінгів та цільову допомогу в розслідуваннях.

Крім того, Лондон підтримує розслідування воєнних та інших злочинів, скоєних у результаті повномасштабної російської агресії, які здійснює українська сторона. Наприкінці минулого року українські судді почали у Британії підготовку для проведення судових процесів щодо воєнних злочинів російських військових.

Аналогічна навчальна програма для прокурорів України під керівництвом британської Королівської прокуратури має розпочатися вже у 2023 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Війна з РФ

Статті

Балканська поразка Росії: що дає Чорногорії шанс зберегти прозахідний курс

Розворот Чорногорії від західного курсу, який ще нещодавно швидко просувався, несподівано загальмував. Проте ані Сербія, ані РФ відпускати Чорногорію не збираються.
6 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Час на перемовини вичерпано: як каратимуть Іран за збиття літака МАУ

8 січня виповниться три роки з дня збиття під Тегераном пасажирського літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".
6 січня 2023 — Ерік Кучеренко, для Європейської правди

"Перемогти Росію можна тільки зброєю. Моя задача – переконати в цьому німців"

Олексій Макеєв: "До російської літератури і балету теж дійде. Не можна не проводити паралелі між російським режимом і діями Росії загалом..."
5 січня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда