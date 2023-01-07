У Британії міністри юстиції обговорять, як допомогти МКС у розслідуванні воєнних злочинів в Україні

Міністри юстиції з різних країн світу в березні візьмуть участь у зустрічі у Великій Британії, де обговорять практичну підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) в його розслідуваннях воєнних злочинів в Україні.

Про це, як передає "Європейська правда", оголосило міністерство юстиції Британії.

Метою зустрічі є збільшення глобальної фінансової та практичної підтримки, яка надається Міжнародному кримінальному суду, а також координація зусиль із метою забезпечення МКС усім необхідним для проведення розслідувань та притягнення до відповідальності винних.

Передбачається, що учасники заходу заслухають доповідь прокурора МКС Каріма Хана про роботу суду та роль міжнародного співтовариства у підтримці його розслідувань.

Співголовуватимуть на зустрічі заступник прем’єр-міністра, міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб та міністерка юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.

"Засідання дозволить країнам визначити шляхи надання подальшої допомоги МКС. Йдеться про практичну підтримку, як-то допомога у зборі інформації та обмін доказами злочинів, скоєних на місцях. Міністри також обговорять, як допомогти жертвам і свідкам давати свідчення, не завдаючи їм додаткових страждань", – прокоментував Рааб.

Як нагадує міністерство юстиції Британії, у 2022 році британський уряд надав Міжнародному кримінальному суду додаткове фінансування в розмірі одного мільйона фунтів стерлінгів та цільову допомогу в розслідуваннях.

Крім того, Лондон підтримує розслідування воєнних та інших злочинів, скоєних у результаті повномасштабної російської агресії, які здійснює українська сторона. Наприкінці минулого року українські судді почали у Британії підготовку для проведення судових процесів щодо воєнних злочинів російських військових.

Аналогічна навчальна програма для прокурорів України під керівництвом британської Королівської прокуратури має розпочатися вже у 2023 році.