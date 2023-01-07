У Норвегії – рекордна кількість шукачів притулку через біженців з України

Українські біженці, які тікають від наслідків повномасштабної російської агресії, становлять левову частку тих, хто клопотає про режим тимчасового захисту в Норвегії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчать останні дані Управління з питань імміграції Норвегії, опубліковані у п’ятницю.

У 2022 році Норвегія отримала 40 750 заяв про надання притулку – це новий рекорд, до цього найбільше заявок (31 150) було у 2015 році – в розпал міграційної кризи в Європі.

Більшість цих заяв становлять прохання про надання режиму тимчасового колективного захисту від біженців з України – 34 487. Ще 386 таких заявок направили громадяни інших країн. Усього протягом 2022 року норвезька влада задовольнила 33 554 прохань.

Кількість шукачів притулку в Норвегії зросла не лише через українських біженців – спостерігалося збільшення заявок з інших країн. Таких індивідуальних заявок було 5517 – це максимум з 2015 року.

Більшість індивідуальних заявок про притулок подали громадяни Сирії (1591), далі – Афганістану (516), Еритреї (325) та Росії (294). Було схвалено 1105 таких заявок.

У результаті збільшення шукачів притулку в Норвегії кількість людей, що живуть у центрах тимчасового розміщення, за 2022 рік різко зросла – з двох до дев’яти тисяч.

Як повідомлялось, за перші десять місяців 2022 року в Європейському Союзі було подано майже 790 тисяч заяв про надання притулку, що на 54% більше, якщо порівняти з показником аналогічного періоду торік.