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У турецькій Анталії зафіксували новий температурний рекорд

Неділя, 8 січня 2023, 08:31

В турецькій Анталії побито рекорд максимальної середньої температури в грудні за останні 92 роки.

Про це повідомляє CNN Turk, пише "Європейська правда".

Середня максимальна температура в грудні досягла 19,1 градуса за Цельсієм вперше з моменту початку вимірювань в 1930 році. Раніше температурний рекорд складав 18,8 градусів і був зафіксований в 1960 році.

Найвища температура, виміряна в місті в грудні, досягла 22,2 градуса, а найнижча - 4,2 градуса.

Температура підвищилася через хвилю спеки, яка тривала в грудні минулого року по всій країні.

Нагадаємо, у Франції минулий 2022 рік став найтеплішим за понад 120 років - з початку минулого сторіччя, та одним з найпосушливіших. 

2022 рік став рекордно спекотним і для низки інших країн, зокрема Британії та Іспанії.

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