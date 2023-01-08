У турецькій Анталії зафіксували новий температурний рекорд

В турецькій Анталії побито рекорд максимальної середньої температури в грудні за останні 92 роки.

Про це повідомляє CNN Turk, пише "Європейська правда".

Середня максимальна температура в грудні досягла 19,1 градуса за Цельсієм вперше з моменту початку вимірювань в 1930 році. Раніше температурний рекорд складав 18,8 градусів і був зафіксований в 1960 році.

Найвища температура, виміряна в місті в грудні, досягла 22,2 градуса, а найнижча - 4,2 градуса.

Температура підвищилася через хвилю спеки, яка тривала в грудні минулого року по всій країні.

Нагадаємо, у Франції минулий 2022 рік став найтеплішим за понад 120 років - з початку минулого сторіччя, та одним з найпосушливіших.

2022 рік став рекордно спекотним і для низки інших країн, зокрема Британії та Іспанії.