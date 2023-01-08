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В турецкой Анталии зафиксировали новый температурный рекорд

Воскресенье, 8 января 2023, 08:31

В турецкой Анталии побит рекорд максимальной средней температуры в декабре за последние 92 года.

Об этом сообщает CNN Turk, пишет "Европейская правда".

Средняя максимальная температура в декабре достигла 19,1 градуса по Цельсию впервые с момента начала измерений в 1930 году. Ранее температурный рекорд составлял 18,8 градусов и был зафиксирован в 1960 году.

Самая высокая температура, измеренная в городе в декабре, достигла 22,2 градуса, а самая низкая - 4,2 градуса.

Температура повысилась из-за волны жары, которая продолжалась в декабре прошлого года по всей стране.

Напомним, во Франции прошлый 2022 год стал самым теплым за более чем 120 лет - с начала прошлого столетия, и одним из самых засушливых. 

2022 год стал рекордно жарким и для ряда других стран, в частности Великобритании и Испании.

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