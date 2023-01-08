Більшість німців не підтримують постачання Україні БМП Marder або танків - опитування

49 відсотків громадян Німеччини вважають помилковою заплановану урядом у Берліні поставку Україні броньованих машин піхоти Marder.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, проведеного на замовлення Bild.

40 відсотків підтримують рішення передати бронемашини Києву, 11 відсотків не визначилися або не відповіли на запитання.

На запитання про те, чи повинна Німеччина також постачати Україні бойові танки, 50 відсотків респондентів відповіли "ні", а 38 відсотків висловилися "за".

Повідомляється, що в опитуванні взяла участь 1001 особа.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що рішення уряду Німеччини про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.

Нагадаємо, 5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder. Йдеться про близько 40 БТР, які мають прибути в Україну до кінця першого кварталу 2023 року.

Крім того, Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

Читайте інтерв'ю Олексія Макеєва для "ЄвроПравди": "Перемогти Росію можна тільки зброєю. Моя задача – переконати в цьому німців".