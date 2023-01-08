Большинство немцев не поддерживают поставки Украине БМП Marder или танков - опрос

49 процентов граждан Германии считают ошибочной запланированную правительством в Берлине поставку Украину бронированных машин пехоты Marder.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Bild.

40 процентов поддерживают решение передать бронемашины Киеву, 11 процентов не определились или не ответили на вопрос.

На вопрос о том, должна ли Германия также поставлять Украине боевые танки, 50 процентов респондентов ответили "нет", а 38 процентов высказались "за".

Сообщается, что в опросе приняли участие 1001 человек.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.

Напомним, 5 января после разговора лидеров США и Германии Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder. Речь идет об около 40 БТР, которые должны прибыть в Украину до конца первого квартала 2023 года.

В дополнение Берлин заявил, что следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.

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