Вірменія: кілька десятків людей приїхали пікетувати російську базу в Гюмрі, є затримані

У Вірменії активісти одного з політичних об’єднань влаштували пікет біля російської військової бази у Гюмрі, частину людей затримали.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Акцію зібрав позапарламентський блок "Національно-демократичний полюс" у зв’язку з блокадою Азербайджаном Нагірного Карабаху та бездіяльністю російського "миротворчого контингенту".

Фото: Facebook-сторінка руху

Протест назвали "Блокадою для виходу з блокади". Учасники вимагали, щоб російські військові виконали свої зобов’язання щодо безперебійної роботи Лачинського коридора в обидва боки, які взяли за себе за тристоронньою угодою від 9 листопада 2020 року. Також вони закликали до виходу Вірменії з ОДКБ і вигукували "ні російській окупації".

Фото: Facebook-сторінка руху

З Єревана прибули значні сили правоохоронців, учасників не пропустили на прилеглу до бази вулицю. Акцію назвали незаконною, біля меморіального комплексу "Матір-Вірменія" затримали частину протестувальників, нібито кілька десятків активістів.

Нагадаємо, єдину дорогу, яка сполучає Нагірний Карабах із Вірменією, фактично перекрили з 12 грудня під приводом протесту екоактивістів. Через це в анклаві починаються з труднощі з продуктами і медикаментами. 13 грудня Азербайджан перекрив постачання газу з Вірменії до Нагірного Карабаху.

Азербайджан заявляє, що екоактивісти нібито не блокують гуманітарні вантажі і що за цей період по дорозі пропускали російських військових, представників Червоного Хреста які супроводжували важкохворих пацієнтів.

Прем’єр Вірменії на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним прямо висловив йому претензії у зв’язку з бездіяльністю російських "миротворців".

14 грудня Єреван звернувся в ЄСПЛ, щоб суд зобов'язав Баку розблокувати Лачинський коридор.

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