Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Вірменія: кілька десятків людей приїхали пікетувати російську базу в Гюмрі, є затримані

Неділя, 8 січня 2023, 17:58

У Вірменії активісти одного з політичних об’єднань влаштували пікет біля російської військової бази у Гюмрі, частину людей затримали. 

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда". 

Акцію зібрав позапарламентський блок "Національно-демократичний полюс" у зв’язку з блокадою Азербайджаном Нагірного Карабаху та бездіяльністю російського "миротворчого контингенту".

 
Фото: Facebook-сторінка руху

Протест назвали "Блокадою для виходу з блокади". Учасники вимагали, щоб російські військові виконали свої зобов’язання щодо безперебійної роботи Лачинського коридора в обидва боки, які взяли за себе за тристоронньою угодою від 9 листопада 2020 року. Також вони закликали до виходу Вірменії з ОДКБ і вигукували "ні російській окупації". 

 
Фото: Facebook-сторінка руху

З Єревана прибули значні сили правоохоронців, учасників не пропустили на прилеглу до бази вулицю. Акцію назвали незаконною, біля меморіального комплексу "Матір-Вірменія" затримали частину протестувальників, нібито кілька десятків активістів. 

Нагадаємо, єдину дорогу, яка сполучає Нагірний Карабах із Вірменією, фактично перекрили з 12 грудня під приводом протесту екоактивістів. Через це в анклаві починаються з труднощі з продуктами і медикаментами. 13 грудня Азербайджан перекрив постачання газу з Вірменії до Нагірного Карабаху.

Азербайджан заявляє, що екоактивісти нібито не блокують гуманітарні вантажі і що за цей період по дорозі пропускали російських військових, представників Червоного Хреста які супроводжували важкохворих пацієнтів. 

Прем’єр Вірменії на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним прямо висловив йому претензії у зв’язку з бездіяльністю російських "миротворців".

14 грудня Єреван звернувся в ЄСПЛ, щоб суд зобов'язав Баку розблокувати Лачинський коридор. 

Читайте детальніше у статті: Азербайджан заморожує війну: чому Росія дозволила зробити холод зброєю проти Вірменії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вірменія

Статті

Балканська поразка Росії: що дає Чорногорії шанс зберегти прозахідний курс

Розворот Чорногорії від західного курсу, який ще нещодавно швидко просувався, несподівано загальмував. Проте ані Сербія, ані РФ відпускати Чорногорію не збираються.
6 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Час на перемовини вичерпано: як каратимуть Іран за збиття літака МАУ

8 січня виповниться три роки з дня збиття під Тегераном пасажирського літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".
6 січня 2023 — Ерік Кучеренко, для Європейської правди

"Перемогти Росію можна тільки зброєю. Моя задача – переконати в цьому німців"

Олексій Макеєв: "До російської літератури і балету теж дійде. Не можна не проводити паралелі між російським режимом і діями Росії загалом..."
5 січня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда