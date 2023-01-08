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Армения: несколько десятков человек пикетировали российскую базу в Гюмри, есть задержанные

Воскресенье, 8 января 2023, 17:58

В Армении активисты одного из политических объединений устроили пикет возле российской военной базы в Гюмри, часть протестующих задержали. 

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда". 

Акцию собрал внепарламентский блок "Национально-демократический полюс" в связи с блокадой Азербайджаном Нагорного Карабаха и бездействием российского "миротворческого контингента".

 
Фото: Facebook-страница объединения

Протест назвали "Блокадой для выхода из блокады". Участники требовали, чтобы российские военные выполнили свои обязательства по бесперебойной работе Лачинского коридора в обе стороны, которые взяли за себя по трехстороннему соглашению от 9 ноября 2020 года. Также они призывали к выходу Армении из ОДКБ и несли плакаты со слоганом "нет российской оккупации". 

 
Фото: Facebook-страница объединения

Из Еревана прибыли значительные силы правоохранителей, участников не пропустили на прилегающую к базе улицу. Акцию назвали незаконной, возле мемориального комплекса "Мать-Армения" задержали часть протестующих, якобы несколько десятков активистов. 

Напомним, единственную дорогу, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией, фактически перекрыли с 12 декабря под предлогом протеста экоактивистов. Из-за этого в анклаве начинаются с трудности с продуктами и медикаментами. 13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.

Азербайджан заявляет, что экоактивисты якобы не блокируют гуманитарные грузы и что за этот период по дороге пропускали российских военных, представителей Красного Креста, которые сопровождали тяжелобольных пациентов. 

Премьер Армении на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным прямо высказал ему претензии в связи с бездействием российских "миротворцев".

14 декабря Ереван обратился в ЕСПЧ, чтобы суд обязал Баку разблокировать Лачинский коридор. 

Читайте подробнее в статье: Азербайджан замораживает войну: почему Россия позволила сделать холод оружием против Армении.

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Армения

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