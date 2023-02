В Турции через 115 часов после землетрясения спасли из-под завалов беременную женщину

В турецком городе Газиантеп - одном из наиболее пострадавших в результате землетрясения 6 февраля - через 115 часов вытащили из-под завалов живой беременную женщину.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Женщину по имени Захиде Кая спасли из-под завалов в районе Нургади через 115 часов после землетрясения - среди немногих людей, которым посчастливилось дождаться помощи немотря на то, что прошло очень много времени и на улице зимняя погода.

В том же районе спасли 9-летнюю девочку, которая провела под завалами 108 часов, ее родные погибли.

В Кахраманмараше достали из-под завалов живой 70-летнюю женщину.

A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaraş, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams



🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/7anYqLOVES