В Турции через 115 часов после землетрясения спасли из-под завалов беременную женщину
В турецком городе Газиантеп - одном из наиболее пострадавших в результате землетрясения 6 февраля - через 115 часов вытащили из-под завалов живой беременную женщину.
Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".
Женщину по имени Захиде Кая спасли из-под завалов в районе Нургади через 115 часов после землетрясения - среди немногих людей, которым посчастливилось дождаться помощи немотря на то, что прошло очень много времени и на улице зимняя погода.
В том же районе спасли 9-летнюю девочку, которая провела под завалами 108 часов, ее родные погибли.
В Кахраманмараше достали из-под завалов живой 70-летнюю женщину.
A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaraş, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023
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Сообщают также о еще десятках спасенных людей в Газиантепе, Хатае, Антакии и других пострадавших городах, которые пробыли под завалами по 105-112 часов.
Вице-президент Фуат Октай сообщил, что за 10 февраля живыми нашли только 67 человек.
На утро 11 февраля подтвержденное количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило 20 600, вместе с погибшими в Сирии количество жертв землетрясения приблизилось к 24 тысячам.