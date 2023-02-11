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В Турции через 115 часов после землетрясения спасли из-под завалов беременную женщину

Суббота, 11 февраля 2023, 09:17

В турецком городе Газиантеп - одном из наиболее пострадавших в результате землетрясения 6 февраля - через 115 часов вытащили из-под завалов живой беременную женщину.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Женщину по имени Захиде Кая спасли из-под завалов в районе Нургади через 115 часов после землетрясения - среди немногих людей, которым посчастливилось дождаться помощи немотря на то, что прошло очень много времени и на улице зимняя погода.

В Турции спасли из-под завалов украинку и ее 4-летнего сына

В том же районе спасли 9-летнюю девочку, которая провела под завалами 108 часов, ее родные погибли.

В Кахраманмараше достали из-под завалов живой 70-летнюю женщину.

Сообщают также о еще десятках спасенных людей в Газиантепе, Хатае, Антакии и других пострадавших городах, которые пробыли под завалами по 105-112 часов.

Вице-президент Фуат Октай сообщил, что за 10 февраля живыми нашли только 67 человек.

На утро 11 февраля подтвержденное количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило 20 600, вместе с погибшими в Сирии количество жертв землетрясения приблизилось к 24 тысячам.

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Турция стихийные бедствия

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